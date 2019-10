Jede Menge Brennholz wurde von den Kampfsportlern beim diesjährigen Vienna Teakwando Festival gemacht. Besonders erfolgreich war wieder einmal der Frauenhofener Manuel Krivak (39). In seiner Altersklasse Senioren III gewann er neben Gold und Silber auch noch den Gesamtsieg.

Gold gab es für Krivak im sogenannten „dwi chagi“ Bewerb (Back Kick) für das Durchschlagen von sieben Brettern, von jeweils zwei Zentimetern Stärke. Beim „yeop chagi“ Bewerb (Side Kick), wo fünf Bretter zum Durchbrechen waren, erzielte er den zweiten Platz. Somit gelang Krivak nach 2017 und 2018 zum dritten Mal in Folge der Sieg in der Gesamtwertung. „Die Konkurrenz war wirklich groß. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es nochmals schaffe mit meinen fast 40 Jahren,“ erklärt der gebürtige Horner lächelnd. Vor 20 Jahren entdeckte Krivak den Sport für sich: „Ich wollte unbedingt einen Kampfsport erlernen. Taekwando wurde zum Glück in meiner Nähe angeboten.“

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es nochmals schaffe mit meinen fast 40 Jahren.“ Manuel Krivak, Kämpfer

Neben einem gesteigerten Selbstbewusstsein kann er auf seine erlernten Fähigkeiten auch in seinem Berufsleben zurückgreifen. Manuel Krivak arbeitet als Personenschützer und musste dabei schon Präsidenten, Minister sowie Diplomaten bewachen: „Dabei habe ich schon das ein oder andere Mal mein Können vom Kampfsport anwenden müssen. Ich weiß genau, wie ich reagieren muss. Selbst Leute mit über 1,90 m können mich mit meinen 1,72 m nicht imponieren.“

Im nächsten Jahr möchte der Kampfsportler nochmals durchstarten. Im März 2020 finden in Tulln die internationalen Meisterschaften statt. Zuletzt trat Krivak im Jahr 2016 bei der Europameisterschaft an und holte dabei gleich den Vizemeistertitel.