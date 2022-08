Handball: Hutecek bleibt bis 2025 bei Lemgo-Lippe

Werbung

Am Samstag absolvierte der Eggenburger Lukas Hutecek sein erstes Saisonspiel mit seinem Verein TBV Lemgo-Lippe. In der EHF European League konnte das Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde gegen den spanischen Klub Logroño La Rioja mit 39:34 gewonnen werden. Hutecek erzielte dabei zwei Treffer.

Für den 22-Jährigen, aber auch für seinen Verein gab‘s schon ein paar Tage zuvor Grund zur Freude. Seinen bis Saisonende 2023 datierten Vertrag verlängerte der Waldviertler frühzeitig bis 2025. „Seit Tag eins fühle ich mich in Lemgo absolut wohl. Wir sind eine super Truppe, mit der jedes Training und jedes Spiel viel Spaß macht“, wird Hutecek nach seiner Vertragsunterzeichnung auf der Vereins-Homepage zitiert.

Zur Saison 2021/22 wechselte der Rückraumspieler, der als eines der größten Talente des europäischen Handballs gilt, vom HC Fivers WAT Margareten zu den Deutschen. In seiner Premierensaison für den TBV wusste Hutecek, der sowohl 2019/20 als auch 2020/21 in Österreich die Wahl zum „Handballer des Jahres“ gewann, bereits voll zu überzeugen.

Obwohl er sich während der Europameisterschaft im Jänner eine schwere Knöchelverletzung zuzog und über zwei Monate pausieren musste, erzielte Hutecek 46 Treffer in der Liga sowie 23 Tore in der EHF European League. Auch zukünftig hat Lemgos Nummer 2 noch große Ziele: „Als Spieler und Mensch möchte ich weiterwachsen, auf dem Feld noch mehr Verantwortung übernehmen und bin mir sicher, für diese nächsten Schritte in meiner Handball-Karriere beim TBV genau an der richtigen Adresse zu sein. Ich freue mich schon jetzt auf die kommenden Jahre“, fiel Hutecek die Entscheidung für einen Verbleib einfach.

Voll überzeugt von seinem Spieler ist TBV-Trainer Florian Kehrmann. Der sagte zur Vertragsverlängerung des Waldviertlers: „Es macht mich sehr froh, dass Lukas sich frühzeitig dazu entschieden hat, seine Entwicklung auch über 2023 hinaus in Lemgo voranzutreiben. Auch wenn er in seinem ersten Jahr durch Verletzungen etwas zurückgeworfen wurde, sehe ich in ihm unglaubliches Potenzial - sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Er verkörpert alles, was wir beim TBV leben wollen. In jedem Training ist er hochmotiviert, kämpft im Spiel um jeden Ball. Diese Tugenden sieht man selten bei jungen Spielern. So ein großes Talent bei seinen nächsten Schritten begleiten zu dürfen, freut mich sehr“, so Kehrmann.