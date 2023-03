SV Horn: Im Titelrennen, aber kein Aufstiegskampf

Werbung

Es war beeindruckend, wie der SV Horn die, vor der Partie höher eingeschätzten, St. Pöltner im NÖ-Derby und Spitzenspiel der Admiral 2. Liga dominierte. Am Ende standen ein hochverdienter 2:0-Sieg und kurzfristig sogar die Tabellenführung für die Waldviertler. Diese schnappte sich einen Tag später zwar wieder Blau-Weiß Linz, in Horn ist die Stimmung dennoch ausgezeichnet. „Wir haben derzeit eine unglaubliche Reife in unserem Spiel“, lobt Geschäftsführer Andreas Zinkel. „Das haben wir vor allem in der ersten Hälfte gezeigt, wo wir dem Gegner nicht ins offene Messer gelaufen sind. Das war natürlich eher unansehnlich, aber sehr effektiv. Die zwei Tore waren unglaublich und haben uns den Weg zum Sieg geebnet.“ Auch Obmann Rudolf Laudon gibt sich angesichts des derzeitigen Erfolgslaufs optimistisch: „Ich denke, dass wir schon noch eine Zeit lang vorne mitspielen können.“ Trainer Philipp Riederer übt sich einstweilen noch im Tiefstapeln: „Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz.“ Das wäre beispielsweise auch Rang neun – zwölf Runden vor Schluss kann das für den aktuellen Tabellenzweiten aber nicht erstrebenswert sein, oder? Riederer lacht. „Abwarten.“ Dass seine Kicker jetzt abheben, denkt er nicht. „Diese Sorgen brauchen wir nicht haben. Jeder kann das alles richtig einordnen.“ Richtig eingeordnet hat Obmann Laudon auch die mäßigen Ergebnisse der Vorbereitung. „Wir haben oft eine ganze Halbzeit mit ganz jungen Spielern gespielt. Man hat jetzt in der Meisterschaft gesehen, welche Qualität beispielsweise ein Frank Sturing hat – der ist nicht umsonst kanadischer Teamspieler. Wir stehen in der Verteidigung sehr sicher.“ Das komme auch Torhüter-Rookie Matteo Hotop zugute: „Abgesehen davon, macht er einen super Job“, lobt Laudon den 19-Jährigen.

Laudon: „Finanziell nicht stemmbar“

Und dennoch: Egal, wie für Horn die Saison enden wird – nach dem Finish wird nicht der Aufstieg in die Bundesliga stehen. Wie bereits mehrfach angekündigt, verzichtete der Verein nun endgültig darauf, um die Lizenz für die höchste Spielklasse anzusuchen. „Aus aktueller Sicht wäre das finanziell nicht stemmbar“, sagt Obmann Laudon. Das Stadion hätte umgebaut werden müssen, die größten Brocken wären dabei die Installation einer Rasenheizung sowie die Überdachung auf 5.000 Sitz- bzw. Stehplätze gewesen.

„Dazu kommt ja auch, dass man bei einem Bundesliga-Aufstieg in die Mannschaft investieren muss“, streicht Laudon einen weiteren finanziellen Mehraufwand hervor. Ebenfalls unausweichlich, dass Horn während dieser Umbauarbeiten ausweichen (nach St. Pölten?) hätte müssen. Vom Zeitplan her wäre ein Stadionumbau „vielleicht auch in sechs Monaten“ durchführbar gewesen, sagt Laudon. Allein, das finanzielle Risiko sei zu groß. „Dann spielst du vielleicht ein Jahr oben und steigst wieder ab …“

Zinkel: „Verein wäre bereit für nächsten Schritt“

Seiner Mannschaft traut Laudon vieles zu. „Vielleicht schaffen wir es ja – wobei Blau-Weiß Linz für mich noch immer der größte Favorit bleibt.“ Sollten die Horner wirklich den Clou landen und am Meisterschaftsende von der Tabellenspitze lachen, dann käme der Tabellenzweite im Aufstiegsrennen zum Zug. Der würde aber dann nicht direkt in die Admiral Bundesliga aufsteigen, sondern müsste in eine Relegation mit Hin- und Rückspiel gegen den Bundesliga-Letzten gehen. Für Geschäftsführer Andreas Zinkel ist der Schritt zum Bundesliga-Verzicht ein richtungsweisender: „Der Verein beweist jetzt schon einige Zeit, dass wir für den nächsten Schritt bereit wären – umso trauriger ist es, dass wir das nicht umsetzen können. Man muss sich allerdings in Hinkunft die Frage stellen, was man in dieser Liga macht, wenn man es nicht durchziehen kann.“

Die 2. Liga sei sportlich „eine hervorragende Ausbildungsliga, finanziell auf Dauer jedoch kaum zu schaffen“. Zinkel: „Die Entscheidungsträger im österreichischen Fußball werden sich in Zukunft der Frage stellen müssen, ob sie eine 2. Liga als Unterbau für die Bundesliga und in weiterer Folge für das Nationalteam haben wollen. Dann müssen Maßnahmen her, denn sonst sehe ich schwarz.“