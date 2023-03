Doppelte Spende der Stockschützen

Werbung

Die in die Spendenbox eingeworfenen Beträge und die Hälfte des Startgeldes brachten die Summe von 500 Euro, die an die „Mohnzuzler-Prinzessin“ Kerstin Klein übergeben wurden. Die von Manuela Ehrenbeger vor 15 Jahren initiierte Aktion unterstützt heuer einen jungen Mann, der wieder in die Arbeitswelt zurückfinden soll sowie eine Familie mit einem an Krebs schwer erkrankten Kleinkind. Klein nahm für die Aktion die Spende dankend entgegen.