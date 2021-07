In diesen Tagen begeht der Beachvolleyball-Club Gars sein 20-Jahre-Jubiläum. Treibende Kraft und erster Obmann hinter der Vereinsgründung im Sommer 2001 war Robert Popp. Heute hat seine Position Ernst Weidenauer inne und der Verein zählt 42 Mitglieder.

So richtig kam der Beachvolleyball-Standort Gars aber erst nach dem Hochwasser 2002 in die Gänge, als der Klub daraufhin 2003 in Zusammenarbeit mit der Garser Gemeinde zwei Beachvolleyballplätze errichtete. Zuvor diente nur ein einziger Platz am Wörth als „Heimstätte“. Genau dort wurde 2018 schließlich ein neuer Meilenstein der Vereinsgeschichte mit Unterstützung der Gemeinde errichtet: Ein Multifunktionsplatz mit Plätzen für Beachvolleyball und für Beachsoccer.

Jährlich organisiert der Verein außerdem gratis Beachvolleyball-Trainings für Kinder und Jugendliche, richtet ein Beachvolleyball- und ein Quattro-Beachvolleyballturnier aus. Er betreut und hält die Beachvolleyball- und Multifunktionsplätze am Garser Wörth instand und fungiert als Anlaufstelle für externe Beachvolleyballcamp-Anbieter. Selbst zur kalten Jahreszeit ist der Klub aktiv und hält das ganze Winterhalbjahr über Hallentrainings ab.