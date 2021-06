Erstmals in ihrer Geschichte entsendete die Union Sportakrobatik Horn Sportlerinnen aus den eigenen Reihen Sportlerinnen zu einer Weltmeisterschaft. Mit Lara Köberl, Johanna Reiter und Lena-Sophie Landauer zählen gleich drei Turnerinnen des Vereins zu Österreichs Besten und reisten gemeinsam mit 27 anderen österreichischen Akteuren, die elf Formationen bilden, nach wochenlanger Isolation in einer Corona-Bubble inklusive Home-Schooling/-Office zum Austragungsort nach Genf in die Schweiz. Dort wurden in diesen Tagen 27 Nationen mit ganzen 496 Sportlern beherbergt.

Marke geknackt. Eine weitere Premiere stellte neben Horns WM-Debüt auch die Tatsache dar, dass erstmals einige Formationen in der Klasse „Age Group 11-16“ die 26-Punkte-Marke knacken konnten – unter anderem das Horner Trio. Dieses erreichte mit 26,050 Zählern den soliden 17. Rang. Während der Tempokür unterliefen den drei Mädchen dann aber einige Patzer, landeten daher auf dem 20. Platz.

Lob vom Weltverband. Union Horn-Sektionsleiterin Sandra Kaufmann zeigte sich in Anbetracht des Umstandes, dass es die erstmalige WM-Teilnahme darstellte und aufgrund dessen, und dass beim Turnier mit den USA, Russland, England und Israel logischerweise auch die weltbesten Nationen an den Start gingen, trotzdem überaus zufrieden mit der Leistung ihrer Sportlerinnen. Besonders angetan war der Verein auch vom Lob für Österreichs Leistungen von Seiten der Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) – dem internationalen Turnerbund –, das lautete: „Es freut uns sehr, dass Österreich mittlerweile immer weiter zur Weltspitze nach vorne rückt und von Jahr zu Jahr seine Leistungen steigern konnte. Hier beweist dieses kleine Land, dass es auch für die großen Länder ein ernstzunehmenderer Gegner wird.“

Nächste WM in Aserbaidschan. Sandra Kaufmann, ihres Zeichens Trainerin und Sektionsleiterin der Union Sportakrobatik Horn, trat mit ihren drei Schützlingen zufrieden die Rückreise nach Österreich an, peilte aber indes bereits das nächste Ziel an: Die Qualifikation zur nächsten Sportakrobatik-Weltmeisterschaft, die im März 2022 in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku stattfinden wird.