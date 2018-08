Am Samstag hat die Vorbereitungszeit ein Ende, dann geht‘s endgültig ans Eingemachte. Denn da wird um 17.30 Uhr in Groß-Siegharts die 23. Weltmeisterschaft im Ballonfahren feierlich eröffnet. Los geht‘s schon zwei Tage zuvor, wenn die 150 Teams, die insgesamt 700 Crew-Mitglieder umfassen, ihre ersten Trainingseinheiten absolvieren. Ab Sonntag stehen schließlich täglich zwei Wettfahrten am Programm (Ausnahme Freitag, wo abends die traditionelle „Nacht der Ballone“ gefeiert wird), ehe nach 13 Durchgängen der Weltmeister feststeht.

Beim Gespräch mit der NÖN hatten Chef-Organisator Christoph Fraisl und sein Team schon alles „zu 99 Prozent unter Dach und Fach“. Schon in der Vorwoche waren auch die ersten Ballone aus Übersee eingetroffen, die ersten Sportler folgten am Montag. Die Fans sollen vor allem via Social Media in beinahe Echtzeit informiert werden, wo genau welche Bewerbe stattfinden. Vor allem bei den Abend-Bewerben wird sich viel rund um das Eventgelände abspielen, wird zudem nicht nur moderiert, sondern auch Kulinarisches geboten.