Biathlon: Horner Franz Langthaler am Podest

Beim Biathlon-Sprint über zehn Kilometer in Gutenbrunn konnte der Horner Franz Langthaler mit Platz zwei aufs Podium laufen. Der USC St. Leonhard-Athlet musste sich nach einem Liegend- und Stehendschießen nur Thomas Elsigan (SC Nordwald) geschlagen geben. Auf Platz drei folgte Thomas Bauer (HSV Allentsteig). Neben dem Biathlon-Bewerb stand in Gutenbrunn auch ein 10km-Skating-Langlaufrennen am Programm. Auch hier setzte sich Elsigan an die Spitze. Bei den Frauen siegte Birgit Eischer (USC St. Leonhard).