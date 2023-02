12. Sieg für Horner Handballer nach „Fehlstart“

Werbung

„Das Ergebnis klingt deutlicher, als es im Endeffekt war. Es war kein einfaches Spiel“, sagte Trainer Martin Schierer nach dem 34:20-Auswärtserfolg beim Post SV Wien. Damit feierten die Horner Handballer den zwölften Sieg im zwölften Spiel und behielten die weiße Weste in der Regionalliga Ost. Die Anfangsphase stand aber klar im Zeichen der Gastgeber.

In der 16. Minute führten die Wiener mit 9:5. Erst eine Serie von sieben Toren in Folge – von 5:9 auf 12:9 – brachte die Gäste wieder in die Spur. „Wir haben vor allem in der Abwehr eine gute kämpferische Leistung geboten, kollektiv stark verteidigt mit einer sehr guten Torhüterleistung“, freute sich Schierer über die Wende nach dem „Fehlstart“. Danach übernahmen die Horner das Kommando und bauten den Vorsprung nach einer Drei-Tore-Führung zur Halbzeit kontinuierlich aus. „Wir haben sie dadurch wohl demoralisiert. Gegen Schluss hin sind sie etwas eingegangen.“

Sonderlob vom Trainer gab es für Florian Lochner, der Schlüsselspieler Moritz Steinhauser „zu hundert Prozent ersetzen konnte. Eine wirklich sehr starke Leistung.“ Topscorer war Radoslav Demovic mit 13 Treffern. Am Samstag folgt ein Heimmatch gegen die HC Fivers WAT Margareten (ML). Spielbeginn in der Horner Sporthalle ist um 18 Uhr. „Danach gilt es, für die entscheidende Phase der Saison einen guten Rhythmus aufzubauen und uns körperlich gut aufzustellen, vor allem für die wichtigen Partien gegen Eggenburg und Perchtoldsdorf“, so Schierer.