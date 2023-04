17. Sieg für Horn/Waidhofen

„Es war ein etwas holpriges Spiel. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme in der Offensive. In der Pause haben wir einige Adaptierungen vorgenommen, die dann auch gegriffen haben. Letztlich war es dann doch noch ein deutlicher Sieg“, freute sich Trainer Martin Schierer über den 17. Sieg im 17. Saisonspiel – ein 30:21 gegen #1Team Handballsportverein aus Wien. „Es war Spiel 1 einer neuen Zeitrechnung, mit einer neuen Verteilung der Spielzeiten. Der Erfolg hat sich dennoch eingestellt und es war wieder ein Handball-Fest. Trotz des schönen Wetters sind sehr viele Leute in die Halle gekommen.“ Im Anschluss an das Spiel fand die Pokal-Übergabe für den Meistertitel statt. Danach wurde „ordentlich gefeiert“. Die Union Handball Horn wird auf den Aufstieg verzichten, dennoch wird sich laut Schierer einiges ändern. „Die zweite Liga ist ein halbe Profi-Liga. Das ist finanziell nicht machbar, das ist uns derzeit eine Nummer zu groß. Einige Auflagen sind sehr schwer zu erfüllen. Vor allem im Jugendbereich ist in den letzten Jahren ein Loch aufgerissen, auch, aber nicht nur wegen Corona. Es würde sehr viel Geld kosten und es wäre nicht zuletzt im Sponsoring-Bereich ein Quantensprung, das alles zu stemmen“, so der Trainer.

„Aber wir wollen einen eigenen Weg gehen, auf dem sich einiges verändern wird. Wir führen derzeit viele Gespräche mit Spielern und Umfeld. Auch wenn die meisten Spieler wohl bleiben werden, gehen wir trotzdem einen Neuaufbau an. Wir wollen die Mannschaft komplexer und breiter aufstellen. Wir haben große Talente, die wir noch mehr und besser fördern wollen. Es geht darum, die Jugend wieder in Schwung zu bringen und den Verein langfristig zukunftsfit zu machen. Mit unserer gesunden Basis – gute Infrastruktur, Unterstützung der Stadt, Rekord-Zuschauerzahlen, breiter Kader – im Rücken ist da sicher noch viel möglich. Ich habe sehr viel Freude mit der Mannschaft bzw. dem Verein.“