2. Deutsche Bundesliga: Schwere Verletzung bei Klara Schlegel

Schock für die Kattauerin Klara Schlegel: Sie erlitt beim Training in Göppingen einen Kreuzbandriss. „Wir haben vier gegen vier gespielt. Ich bin in ein Eins-gegen-Eins-Duell gegangen und plötzlich ging das Knie weg“, schildert die 20-Jährige den bangen Moment. Für sie sei „sofort klar gewesen“, dass etwas Schlimmeres passiert ist: „Wir sind danach ins Krankenhaus, wo der Kreuzbandriss diagnostiziert wurde“, sagt Schlegel. Beim Gespräch mit der NÖN wirkte bereits etwas Gelassenheit bei der Ex-Eggenburgerin mit, in der ersten Reaktion hätte sie durchaus „emotional reagiert“. „Ich kann‘s jetzt nicht mehr ändern, muss das Beste daraus machen.“

Operation in Deutschland

Noch wird abgeklärt, wann die Operation erfolgt. Fix ist, dass diese in Deutschland erledigt wird. Danach geht‘s in die Reha. Den ersten Teil davon möchte Schlegel in Österreich absolvieren. Das sei mit dem Verein auch so bereits abgestimmt. Die Verletzung bedeutet einen Rückschlag für die Waldviertlerin. „Zuletzt ist es bei Göppingen richtig gut gelaufen.“ Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga in der Vorsaison, liegt Göppingen aktuell an der dritten Stelle in der 2. Liga und ist nach Verlustpunkten sogar Erster. Dass diese Saison für Schlegel gelaufen ist, ist klar. „Ich hoffe, dass sich vielleicht das eine oder andere Spiel in der kommenden Saison ausgeht …“ Damit muss die Waldviertlerin auch eine unfreiwillige Pause im österreichischen Nationalteam einlegen. Im Dezember war sie ja bei der Weltmeisterschaft in Spanien mit dabei.