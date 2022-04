Bleibt Eggenburgs Tür zur WHA offen?

Werbung

Noch bevor die letzten Spiele der Saison ausgetragen werden, steht fest: Der UHC Egggenburg kann den letzten Platz der WHA Meisterliga nicht mehr verlassen und steht damit als Absteiger fest.

Handball UHC Eggenburg muss aus WHA absteigen

Nun könnte aber eine Tür aufgehen, die doch noch den Klassenerhalt bringt. Denn für UHC-Manager Thomas Ableidinger liegt im aktuellen Meisterschaftsverlauf eine „Wettbewerbsverzerrung“ vor. „Wir haben uns strikt an den Spielplan gehalten, während das andere Mannschaften nicht getan haben. Herausgekommen ist, dass die Voraussetzungen nicht gleich waren.“ Ableidinger spricht auch auf den Umstand an, dass Eggenburg immer einige Spiele weiter als die Konkurrenz war, somit einen Nachteil hatte.

Die Eggenburger haben in dieser Causa bereits einen Rechtsanwalt eingeschaltet, auch einen Brief an den Österreichischen Handball Verband geschrieben. „Von dem haben wir aber keine Rückmeldung bekommen“, zeigte sich Ableidinger enttäuscht. Die NÖN fragte daraufhin bei ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner nach. Prompt kam Schwung in die Sache. Mittlerweile hätte der Verband auch Kontakt mit dem UHC Eggenburg aufgenommen. Rabenseifner kann die Aussage, „dass sich Eggenburg trotz Ausfällen an den Spielplan hielt, während andere Teams das nicht taten“, nicht bestätigen. „Seitens des ÖHB-Vorstandes wurde bereits vor der Saison 2020/21 eine „Covid Task Force“ eingesetzt, die beim Auftreten von Covid-Fällen über eine allfällige Spielverschiebung zu entscheiden hat. Die Task Force hat somit über sämtliche Spielverschiebungen aufgrund von Covid-Fällen entschieden – nicht nur in der WHA Meisterliga, sondern in beiden obersten Spielklassen des ÖHB (Anm.: Frauen und Männer) und den Cup-Bewerben.“

Rabenseifner erklärt weiters, dass nicht der Verband selbst über einen möglichen Eggenburger Verbleib in der WHA entscheiden könne. „Eine Entscheidung über eine allfällige Modusänderung kann nicht das ÖHB-Direktorium treffen, sondern müsste über Antrag eines Vorstandsmitgliedes – im Fall des UHC Eggenburg entweder durch die WHA selbst oder den NÖHV – auf Beschluss des ÖHB-Vorstandes erfolgen.“

Die WHA-Meisterliga müsste somit auf 13 Vereine aufgestockt werden. In der WHA Challenge rittern derzeit Tulln, UHC Graz, St. Pölten und Perchtoldsdorf im Meister Play-off um den Aufstieg.

Fix scheint, dass es bis Meisterschaftsende keine Entscheidung diesbezüglich geben wird. Der letzte Spieltag ist für 30. April datiert. Eggenburg trifft zum Abschluss zuhause auf Wiener Neustadt/Bad Vöslau. Für Ableidinger und den UHC Eggenburg ist klar: Darf der Verein in der höchsten Spielklasse bleiben, würden sich bezüglich Kader vermutlich mehr Optionen auftun, als bei einem Abstieg in die WHA Challenge.