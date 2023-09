Derby um den Cup-Titel zwischen Horn und Eggenburg

Noch bevor es mit der Meisterschaft der Regionalliga Ost losgeht, kommt es im Waldviertel zu einem ersten Handball-Highlight: Horn und Eggenburg treffen im Finale des NÖ-Cups aufeinander.

Die Horner Handballer siegten in Stockerau und haben die Chance, zum vierten Mal hintereinander den NÖ-Cup zu gewinnen. Im Duell zweier ersatzgeschwächter Teams erwischten die Gäste den besseren Start und setzten sich im Lauf der ersten Halbzeit sukzessive ab. Auch in der zweiten Halbzeit ließ Horn den Gastgeber keine Chance, das Spiel noch einmal spannend zu machen. „Wir sind froh, dass wir auch trotz zahlreicher Ausfälle ein ordentliches Spiel gemacht haben. Wir brauchen jeden Spieler, der im Kader steht“, sagte Trainer Martin Schierer.

„Andi Bauer hat im Tor ein sehr gutes Spiel gemacht, Lukas Jäger hat in Abwehr und Angriff sehr gut hineingefunden. Paul Masopust war wieder dabei und hat seine Sache gut gemacht. Aber man muss sagen, dass auch Stockerau einige Personalsorgen hatte“, so Schierer, der auch die Kulisse lobte – neben den lautstarken Gastgebern waren auch zahlreiche Horner Fans nach Stockerau mitgereist. Im Finale (Zeitpunkt noch offen) geht es im Bezirks-Derby gegen Eggenburg. „Wir freuen uns auf das erste Derby der Saison“, so Schierer.

Klarer Eggenburger Sieg

Groß ist die Vorfreude auch im Eggenburger Lager. „In jedem Bewerb, in dem man spielt, möchte man gewinnen. Von daher wäre der Cup-Titel natürlich geil“, sagt Trainer Christian Lentschig. Für ihn ist Horn aber klarer Favorit: „Die haben 20 von 20 Spielen in der Vorsaison gewonnen, eine routinierte und eingespielte Truppe.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft beim 31:20-Sieg über Korneuburg II war er bedingt zufrieden: „Es war mehr eine Pflicht, als eine Kür.“ In Abwesenheit von Felix Lintner und Julian Weiser sei seine Truppe auch „noch keine 100 Prozent gegangen“. Eggenburg ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und fuhr einen verdienten Sieg ein.