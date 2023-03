Derbysieg für Horn

Werbung

„Ein rassiges und spannendes Derby – am Ende hat sich wohl der etwas bessere, größere Kader durchgesetzt“, freute sich Horn/Waidhofen-Trainer Martin Schierer über den 13. Saisonsieg im 13. Spiel. Die bessere Anfangsphase hatten aber die Gastgeber. Eggenburg lag zunächst mit 5:2 und 6:3 voran. In der 20. Minute glichen die Gäste zum ersten Mal aus. Erst in der 27. Minute gelang die erste Führung. Zur Pause lagen die Horner knapp voran.

„Wir hatten eine Grippewelle innerhalb der Mannschaft und mit Michael Bünger und Fabian Angerer auch krankheitsbedingte Ausfälle. Aber unser Kader ist groß genug und es war auch die geschlossene Mannschaftsleistung, die uns den Derbysieg gebracht hat“, so Schierer. In der zweiten Halbzeit sah es zunächst so aus, als ob die Horner Handballer entscheidend davonziehen würden. Eggenburg kam aber noch einmal zurück, verkürzte drei Mal auf „minus eins“ und gestaltete das Spiel bis zum Schluss spannend. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr. „Damit ist Eggenburg wohl aus dem Rennen und Perchtoldsdorf unser Hauptkonkurrent um den Meistertitel. Wir haben die Chance, mit einem Sieg im direkten Duell eine Vorentscheidung zu erzwingen“, hofft Schierer. Vor dieser Partie am 25. März in Perchtoldsdorf gilt es, einen „Pflichtsieg“ im Heimspiel gegen den Tabellenletzten, die Handball Wölfe Wien, einzufahren. Spielbeginn in der Horner Sporthalle ist am Samstag um 18 Uhr.

Eggenburg ist aktuell Tabellendritter. Pressesprecher Hans Siedler trauert einem möglichen Punktgewinn oder sogar dem Derbysieg nach. „Wir haben einfach viel zu viel verworfen, den Horner Torhüter richtig warm geschossen. Schade, da war diesmal wesentlich mehr drinnen.“