Derbysieg und Einzug ins NÖ-Cup-Finale für Horn

Noch bevor die Regionalliga-Saison startete, kam‘s bereits zum ersten Kracher im Bezirk: im Halbfinale des NÖ Cups empfing Titelverteidiger Horn den Lokalrivalen aus Eggenburg. Dabei setzte sich der Favorit aus Horn durch, gewann mit 32:25 und zog somit ins Finale ein.

„Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung. In den ersten 40 Minuten waren wir im Angriff sehr gut unterwegs. Danach ist die Spannung etwas abgefallen und das Ergebnis ist etwas knapper geworden. Dennoch sind wir sehr zufrieden und freuen uns über den Finaleinzug“, sagte Horn-Trainer Martin Schierer nach dem Heimerfolg gegen Eggenburg.

Nach einem ausgeglichenen Beginn zogen die Horner mit drei Toren in Folge erstmals auf 7:3 davon. Zwei weitere Serien – einmal drei Treffer und kurz vor der Halbzeit sogar fünf – brachten den Gastgebern eine beruhigende 23:14-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit baute Horn die Führung bis auf das zwischenzeitliche Maximum von elf Toren aus, ehe die Eggenburger in der Schlussphase noch etwas aufkamen und Ergebniskosmetik betrieben.

„Von den Torhütern weg, hat die ganze Mannschaft ausgezeichnet gespielt. Wir stehen wieder im Finale des NÖ-Cups, darauf kann man schon stolz sein“, freute sich Schierer. Nach den Titelgewinnen in den Jahren 2019 und 2021 (2020 wurde der Cup nicht fertig gespielt) gehen die Horner Handballer voller Vorfreude in das Finale gegen UHC Süddeck Tulln, das gegen Stockerau knapp mit 34:33 die Oberhand behielt. „Ein neuer Gegner, wir kennen die Mannschaft noch nicht ganz genau, nur einzelne Spieler. Wir werden aber in erster Linie schauen, dass wir gut trainieren und uns optimal auf das Finale vorbereiten“, so Schierer. Das Endspiel findet voraussichtlich am Samstag in Tulln statt.