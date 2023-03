Eggenburg gegen Perchtoldsdorf: Kein Sieger im Verfolgerduell

Werbung

Keinen Sieger gab‘s im Verfolgerduell zwischen dem Dritten Eggenburg und dem Zweiten Perchtoldsdorf. Nach zwei völlig konträren Halbzeiten trennten sich die Teams mit einem 27:27-Remis. „In der ersten Halbzeit haben wir ganz schlecht gespielt“, analysierte Eggenburgs Pressesprecher Hans Siedler. „Vorne haben wir nix getroffen, hinten vieles zugelassen.“ Daraus resultierte ein 9:16-Pausenrückstand. In der Halbzeit motivierte Trainer Tomas Palik seine Jungs, stellte in der Verteidigung um und brachte Klemens Garnhaft statt Vladimir Pejko im Tor. Nun drehten die Gastgeber das Geschehen um. Während nun die Harmonie passte, wiederholte Perchtoldsdorf das Eggenburger Spiel aus Halbzeit eins. „Dennoch sah es lange Zeit so aus, als ob wir nicht richtig rankommen könnten“, so Siedler. Doch zwei Minuten vor dem Ende handelte sich Perchtoldsdorf zwei Zweiminuten-Strafen ein, Eggenburg glich noch aus.