Freitagabend am Neujahrstag fand sich das 20-köpfige Handball Männer-Nationalteam samt Betreuerstab in Graz zur finalen Vorbereitung auf die EURO-Qualispiele gegen Deutschland und die WM 2021 in Ägypten, die für Österreich am 14. Jänner mit dem Spiel gegen die USA startet, ein. Mit dabei auch der Eggenburger Lukas Hutecek von den Fivers Margareten.

Huteceks Stern ging genau vor einem Jahr bei der Heim-Europameisterschaft auf, als er sich als Newcomer mit tollen Aktionen in die Herzen der Fans spielte. Mittlerweile zählt der 20-Jährige zum Stamminventar und großen Hoffnungsträger der Nationalmannschaft.

NÖN: Mit welchen Erwartungen reisen Sie zur Weltmeisterschaft?

Lukas Hutecek: Unser Ziel ist ganz klar, dass wir die Hauptrunde erreichen. Daher möchten wir unbedingt mit einem Sieg gegen die USA starten. Die weiteren Aufgaben gegen Frankreich (Anm: mehrfacher Welt- und Europameister) und Norwegen (Anm.: regierender Vize-Weltmeister) werden natürlich extrem schwer. Schaffen wir die Hauptrunde, dann schauen wir weiter. Bevor wir nicht in der Hauptrunde sind, brauchen wir auch nicht von irgendeinem bestimmten Platz träumen.

Aufgrund von Corona spielt Ihr in Ägypten in leeren Hallen. Wie sehr fehlen die Fans?

Mittlerweile haben wir uns alle daran gewöhnt, dass wir vor leeren Rängen spielen und wir kommen auch gut damit zurecht, aber: Die Fans, die Stimmung – das fehlt alles sehr. Dennoch gibt jeder sein Bestes, weil die Fans ja vorm TV dennoch dabei sind.

„Ich hab‘ mir ein Buch mitgenommen – mal schauen, ob ich es lesen werde.“ Lukas Hutecek über den Zeitvertreib in der Handball-Blase.

Eine WM bedeutet auch eine Bühne für die Spieler. Wie sehr spielt das für Sie eine Rolle?

Natürlich bin ich mir dessen bewusst, aber dadurch lasse ich mich nicht hemmen. Ich werde mir hier keinen Druck auferlegen.

Ihr seid derzeit quasi komplett abgeschottet, lebt die kommenden Woche in einer echten „Blase“. Wie verbringt man da die Zeit abseits der Trainings und Besprechungen?

Da gibt‘s ganz verschiedene Typen. Die einen schlafen viel, die anderen haben die Spielkonsole dabei. Ich hab‘ mir ein Buch mitgenommen – mal schauen, ob ich es lesen werde (lacht).

Droht Gefahr für Konflikte, wenn man einige Wochen lang als Mannschaft isoliert ist?

Natürlich kann der Moment kommen, dass es Konflikte gibt, wenn man zwischendurch überhaupt nicht raus darf. Solange es aber Kleinigkeiten sind, werden wir das alle gut meistern.

Bevor es nach Ägypten geht, stehen noch die Euro-Qualifikationsspiele gegen Deutschland (Anm.: am 6.1. in Graz/nach Redaktionsschluss, am 10.1. in Köln) am Programm. Wie stehen Österreichs Chancen?

Bei den Deutschen haben einige Spieler abgesagt. Von dem darf man sich aber nicht täuschen lassen. Die haben eine große Dichte und viel Qualität. Beim Heimspiel traue ich uns schon einiges zu. Generell ist es immer ein Highlight, wenn es gegen Deutschland geht.