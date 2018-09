Es ist geschafft. Nach Siegen über Waidhofen und Horn zwang Eggenburg nun im Finale Tulln mit 23:22 in die Knie und darf sich somit über den Gewinn des NÖ Cups freuen. Auch, wenn Trainer Alexander Hutecek den Bewerb im Vorfeld eigentlich nur als „gute Vorbereitung für die Meisterschaft“ sah, ist die Freude groß: „Natürlich nehmen wir diesen Erfolg gerne mit. Vor allem hat mich auch die spielerische Leistung überzeugt.“

Denn in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stand Eggenburgs Defensive gut, hielt Keeper Vladimir Pejko einige Bälle. Auch im Angriff war die Konzentration hoch. Mit einem 10:10-Gleichstand ging‘s in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt spielten zunächst die Eggenburger auf, die sich dabei einen 14:11-Vorsprung herausschießen konnten. Doch plötzlich schien der Faden zu reißen, setzte es einen 0:5-Lauf und die Gäste führten mit 16:14. Trainer Alexander Hutecek nahm eine Auszeit, stellte seine Mannschaft neu ein.

Mit Erfolg. Eggenburg fightete sich zurück, legte wieder vor. Tulln ließ sich allerdings nicht abschütteln. Beim Stand von 22:22 avancierte schließlich Youngster David Wingelhofer zum Eggenburger Matchwinner, als er in der vorletzten Minute den letzten Treffer des Spiels erzielte – 23:22 für Eggenburg. Die Partie war aus, Eggenburg jubelte über den Cupsieg.

Neo-Legionär fällt ganze Saison aus

Keinen Grund zum Jubeln gab‘s aber im Vorfeld des Spiels. Denn bei Neo-Legionär Karol Zechmeister bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen. Beim Röntgen wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert, die Saison ist für den Routinier gelaufen. Genauso für Christoph Großinger, der bereits an der Schulter operiert wurde. Noch ließ Hutecek offen, ob Ersatz geholt wird. „Wir schauen uns um – noch ist aber nichts fix.“

Fix ist hingegen, dass es am Samstag in der Meisterschaft losgeht. Gegner ist abermals Tulln. „Es wird ein komplett anderes Spiel werden“, so Hutecek.