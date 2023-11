Eggenburg ist weiter makellos

Drittes Spiel, dritter Sieg. Der UHC Eggenburg ließ auch beim Gastspiel beim #1 Handballsportverein keine Zweifel aufkommen und setzte sich ganz souverän mit 34:22 durch. Damit stehen die Eggenburger ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze.

Die mit einigen ehemaligen HLA-Spielern gespickte Wiener Truppe hielt nur zu Beginn mit den Gästen mit, danach bauten die Eggenburger ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Schon zur Pause gab's eine 19:12-Führung. „Derzeit zeichnet uns die Fitness aus, sodass wir die Intensität über die gesamten 60 Minuten hochhalten können“, sagt Eggenburg-Trainer Christian Lentschig. Daher ließen die Eggenburger auch im zweiten Abschnitt nicht locker, legten weiter vor und so stand am Ende ein „plus 12“-Sieg zu Buche. Der wieder fitte Zdenek Kukla glänzte mit neun Treffern als Topscorer, Trainer-Lob gab's vor allem für Julian Weiser, Georg Schuh und Abwehrchef Stefan Neumayer.

Zweiter Sieg „Es war eine sehr wechselhafte Leistung von uns. In der ersten Halbzeit sind wir nicht ins Spiel gekommen. In der Pause haben wir nachjustiert und danach einen deutlichen Sieg eingefahren“, sagte Horn-Trainer Martin Schierer nach dem zweiten Horner Sieg im dritten Saisonspiel in der Regionalliga Ost – 29:22 gegen Fünfhaus.

Die Gastgeber taten sich von Beginn an schwer, lagen gleich mit 1:3 zurück. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wechselte die Führung mehrmals, ehe Horn mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging. Danach zeigte sich ein völlig anderes Bild. Die Gastgeber erzielten die ersten sieben Tore in Halbzeit zwei. Damit war die Vorentscheidung gefallen. „Es war ein sehr kurioses Spiel. Wir wollten eigentlich etwas dominanter auftreten, haben uns lange schwer getan, aber dann doch sicher gewonnen“, so Schierer, der die Torhüter-Leistung von Ben Maier („vor allem Anfang der zweiten Halbzeit“) und das Comeback von Michael Bünger (vier Tore, „es hilft uns enorm weiter, dass er wieder da ist“) lobend erwähnte.