Nach dem Auswärtssieg bei HIB Graz konnten sich die Eggenburgerinnen in der Tabelle etwas von der Abstiegszone absetzen. Im NÖ-Derby gegen Stockerau wollte der UHC nun nachlegen. Es setzte aber eine deutliche 24:31-Niederlage. Vor allem die Anfangsphasen der beiden Durchgänge kostete den Waldviertlerinnen einen möglichen Punktgewinn.

Die entscheidenden Phasen. Das Heimteam legte zwar offensiv los, vergab aber viel zu viele Chancen. Das Aluminum verhinderte mehrmals einen Torerfolg, erst nach acht Minuten und 36 Sekunden beendete Nicol Nejedlikova mit ihrem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 die Flaute.

Eggenburg wurde in der Folge in der Offensive zwar deutlich konsequenter und holte auch auf, schaffte es aber nicht, auszugleichen oder gar in Führung zu gehen. In die Kabinen ging’s mit einem 11:14-Rückstand. Der Knackpunkt folgte schließlich in den ersten Spielminuten nach dem Wiederanpfiff: 182 Sekunden lang gelang den Eggenburgerinnen kein Tor, Stockerau baute die Führung auf einen Sechs-Tore-Vorsprung aus.

Dieser wurde uneinholbar für die jungen Waldviertlerinnen, deren Defensive sich insgesamt im zweiten Spielabschnitt zu viele Unkonzentriertheiten gegen abgeklärte und routinierte Stockerauerinnen leistete. Somit entführte das Gästeteam mit einem souveränen und deutlichen 24:31-Erfolg zwei Punkte aus der Eggenburger Stadthalle.

„Man sieht, wie erfahrenere Spielerinnen eine Situation lösen und wie wir sie lösen.“ Tibor Csoka, Eggenburg

Die Analyse des Trainers. Eggenburg-Trainer Tibor Csoka zeigte sich nach Abpfiff trotz Niederlage nicht gänzlich unzufrieden mit der Leistung seiner Spielerinnen: „Unser Spiel war nicht schlecht, das Ergebnis ist schlecht.“ So habe es ihm vor allem der Siegeswille seiner Truppe angetan: „Positiv ist, dass die Mädels weitergekämpft haben. Sie sind auf minus eins herangekommen, gegen so ein qualitativ starkes Stockerau.“

Die Entscheidung ortete Csoka in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit: „Die Anfangsphase in der zweiten Hälfte war schlecht, unsere Deckung war schlecht. Diese Phase war ausschlaggebend für die Niederlage.“ Weiters kritisierte er die Chancenauswertung seines Teams während der Anfangsminuten in Spielhälfte eins.

Im jungen Alter und der damit verbunden Unerfahrenheit vieler seiner Schützlinge fand der aber den Grund für diese schwächeren Momente: „Wir müssen noch wachsen. Man sieht das daran, wie erfahrenere Spielerinnen eine Situation lösen und wie wir sie lösen.“

Trotzdem blickt Csoka zuversichtlich in die Zukunft. Die besteht vorerst aus einer viertägigen Trainingspause, welche die Eggenburgerinnen über Weihnachten bekommen.

Am kommenden Montag geht’s dann wieder wie gewohnt im regulären Betrieb weiter. Der kommende Gegner empfängt die Waldviertlerinnen dann am 6. Jänner und heißt Hypo Niederösterreich.

„Da bin ich realistisch, Hypo ist die beste Mannschaft in Österreich. Aber wir wollen jedes Spiel gewinnen“, verkündete Csoka optimistisch.