Eggenburg legt nach

„Stärker als erwartet“ präsentierte sich das Landesverbandsteam von HLA-Ligist Fivers Margareten für Eggenburg-Trainer Christian Lentschig. Dennoch setzte sich sein Team am Ende klar mit 29:21 durch und feierte den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, beim Stand von 4:4 legten die Eggenburger aber eine kleine Torserie hin, während die Wiener fünf Minuten lang nicht trafen. Den daraus resultierenden 7:4-Vorsprung bauten die Eggenburger kontinuierlich aus. Nach der Pause kontrollierte weiter Eggenburg das Geschehen, zog davon und siegte letzten Endes ohne Probleme. Als Top-Scorer trat Zdenek Kukla mit sechs Treffern in Erscheinung. „Von ganz fit kann bei ihm aber noch keine Rede sein“, sagt Trainer Lentschig.

In der Regionalliga pausiert der UHC vorerst, tritt erst am 5. November wieder an. Da geht's dann abermals nach Wien, zum #1-Handballsportverein.