Eggenburg nimmt Kurs auf Platz zwei

Werbung

Durch den Horner Erfolg stiegen auch wieder die Chancen von Bezirksrivale Eggenburg auf den Vize-Meistertitel. Denn die Eggenburger machten ihre Hausaufgaben und gewannen das Heimspiel gegen das #1-Team aus Wien klar mit 33:24. Die Basis dazu wurde in der zweiten Halbzeit gelegt – zur Pause stand‘s nämlich noch 15:15.

Eggenburg kam nur zögerlich auf Touren, lief fast die gesamte erste Halbzeit über einem Rückstand hinterher. Erst in den Schlussminuten des ersten Durchgangs kamen die Gastgeber in Schwung. Diesen nahmen sie in die zweite Halbzeit mit. Binnen zehn Minuten bauten die Eggenburger den Vorsprung auf plus sechs Treffer aus, führten mit 22:16. Von da weg, ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen, spielten den Sieg locker nach Hause. Einmal mehr Topscorer war Christoph Großinger, der achtmal netzte.

Für Eggenburg stehen nun zwei meisterschaftsfreie Wochenenden am Programm, ehe es am 16. April mit dem Spiel gegen West-Wien weitergeht.