Eggenburg: Perfekter Start ins Meister Play-off

Erstes Spiel, erster Sieg. Die Eggenburger Frauen legten einen Top-Start ins Meister Play-off der WHA-Challenge hin. Der Grundurchgangs-Vierte bezwang den -Zweiten Perchtoldsdorf mit 30:28.

Schon der Start verlief für die Eggenburgerinnen vielversprechend. In der Abwehr wurde Beton angerührt, im Tor war Lisa Löschenbrand am Posten. Eggenburg zog auf 14:7 davon. Perchtoldsdorf ließ sich aber nicht abschütteln, blieb bis zur Pause dran – 19:16 für Eggenburg.

In der zweiten Halbzeit ging‘s zunächst in der Tonart der ersten Halbzeit weiter. „Leider haben wir einige klare Chancen vergeben und es verabsäumt, dass wir frühzeitig den Deckel auf die Partie draufmachen“, analysierte UHC-Coach Alexander Hutecek. So schien das Match sogar noch zu kippen. Zwei Minuten vor dem Ende stellten die Gäste auf 28:28. Doch Eggenburg behielt die Nerven, traf noch zweimal und jubelte über den Sieg.

„Wir sind sehr froh, dass der Auftakt geglückt ist. Perchtoldsdorf ist sicherlich eine Mannschaft, die nicht unbedingt zu unseren Lieblingsgegnern gehört. Umso höher sind diese zwei Punkte einzustufen“, freut sich Hutecek. „Ein riesen Dank auch an unser tolles Publikum, dass die Mädels immer wieder nach vorne getragen hat.“

In der Tabelle schoben sich die Eggenburgerinnen auf den dritten Rang, liegen nur noch einen Zähler hinter dem Zweiten Perchtoldsdorf. Am Samstag geht‘s zu Fünfhaus, das eine Auftaktniederlage gegen Tabellenführer St. Pölten kassierte. Im Grunddurchgang verloren die Eggenburgerinnen das Heimspiel, siegten aber auswärts mit 30:29.