Eggenburg startet ins Meister Play-off

Satte sechs Wochen Pause werden es gewesen sein, wenn die Eggenburgerinnen am kommenden Sonntag wieder zu einem Meisterschaftsspiel anwerfen. „Eigentlich ein Wahnsinn …“, kann sich Trainer Alexander Hutecek ein Schmunzeln nicht verkneifen. Denn erstmals seit dem 29. Jänner, als mit einem Heimsieg über Traun der Einzug ins Meister Play-off der WHA Challenge fixiert wurde, geht es für die UHC-Damen wieder um Punkte. Die vergangenen Wochen wurde trainiert, in den Semesterferien pausiert, zuletzt die Einheiten wieder gesteigert. Vor allem die abgelaufene Woche hatte es in sich. Neben vielen Trainings und einem Teambuilding standen auch gleich drei Tests am Programm. Gegen die WHA Meisterliga-Teams Korneuburg und Tulln setzte es jeweils eine Niederlage mit „-7“-Toren, gegen Liga-Konkurrent Hollabrunn, der nun allerdings im Abstiegs- Play-off antritt einen klaren 38:29-Sieg. Das Heimspiel gegen Perchtoldsdorf möchte Hutecek gewinnen. Personell gibt‘s drei Ausfälle zu verzeichnen: Für Barbora Kralova (Kreuzbandriss) ist die Saison – wie berichtet – zu Ende. Sandra Majetic fehlt am Sonntag aus privaten Gründen, Einser-Torfrau Ingrid Sferdean ist verletzt. Statt ihr wird Lisa Löschenbrand das Eggenburger Tor hüten. Ehe das Play-off starten kann, muss aber noch ein Spiel des Grunddurchgangs absolviert werden. Dabei treffen die bereits für das Meister Play-off qualifizierten Teams aus Perchtoldsdorf und Fünfhaus aufeinander. Relevant ist das deswegen, da die Punkte des Grunddurchgangs fürs Play-off geteilt werden.