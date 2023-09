Eggenburg startet mit einem Sieg

In Eggenburg macht man kein Geheimnis daraus, dass am Ende der Saison der Meistertitel zu Buche stehen soll – das kündigte zuletzt auch Trainer Alexander Hutecek via NÖN an. In Perchtoldsdorf wurde mit einem 28:25-Sieg ein erster Schritt dafür gesetzt. Der Beginn verlief allerdings nicht nach Wunsch. Nach acht Minuten lagen die Eggenburgerinnen 3:7 zurück. „Wir waren viel zu nervös, im Angriff hat die Abstimmung nicht gepasst“, fasste Hutecek zusammen. Danach fingen sich die Eggenburgerinnen aber, drehten binnen zehn Minuten mit einer 7:0-Serie das Spiel. Ab da gaben sie die Führung nur noch einmal kurz ab, als Perchtoldsdorf zum 14:14 ausglich. „Wir haben es verabsäumt, dass wir uns ordentlich absetzen“, resümierte Hutecek.

„Am Ende zählen die Punkte.“ Sein Team ließ nichts mehr einreißen, verwaltete den Vorsprung geschickt. Am Wochenende pausieren die Eggenburgerinnen, danach geht's nach Traun. „Die wollen auch Meister werden“, weiß Hutecek. Den Start verpatzten die Oberösterreicherinnen allerdings mit einer Heimniederlage gegen Atzgersdorf.