Eggenburg verliert gegen St. Pölten

Nach der 28:31-Niederlage gegen St. Pölten ist drei Runden vor Meisterschaftsende auch klar, dass Eggenburg keine Chance mehr auf den Meistertitel hat – der Rückstand auf Leader St. Pölten beträgt sieben Punkte. Dieser war aber ohnehin kein Thema im Eggenburger Lager. Trainer Alexander Hutecek freute sich, dass sein Team nach der Abfuhr bei Fünfhaus „wieder einen Riesenschritt nach vorne“ gemacht hätte. In der ersten Halbzeit rührten beide Teams Abwehrbeton an, Tore blieben Mangelware. Eggenburg ging sogar mit einer 9:8-Führung in die Pause. Ab der 35. Minute (11:11) haderten die Eggenburgerinnen aber mit der Chancenauswertung: Zu viele Fehlwürfe und zu viele technische Fehler ließen St. Pölten vorentscheidend auf 24:17 davonziehen.

Im Meister Play-off stehen noch drei Runden am Programm – für Eggenburg geht‘s am 15. April in Perchtoldsdorf weiter. „Wir müssen unsere Fehler wieder minimieren und unsere Leistung über 60 Minuten stabilisieren, dann können wir auch jeden schlagen“, resümiert Alexander Hutecek.