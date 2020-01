Am Freitag startet Österreichs Nationalteam gegen Tschechien in Wien in die Europameisterschaft, die Österreich gemeinsam mit Schweden und Norwegen austrägt. Dann wird‘s auch richtig ernst für den Eggenburger Lukas Hutecek – denn der 19-jährige Spieler der Fivers Margareten wurde Dienstagvormittag von Teamchef Ales Pajovic in den endgültigen 16 Mann-Kader für die Euro berufen.

Im Dezember wurden zunächst 28 Spieler nominiert, beim finalen Testspiel am Montag gegen Deutschland, das Österreich 28:32 verlor, waren noch 18 dabei. Nun folgte die Reduktion, der Hutecek, der als Österreichs Top-Talent gilt, nicht um Opfer fiel.

„Für mich geht ein großer Traum in Erfüllung – noch vor einem Monat konnte ich mir nicht vorstellen, dass sich das für mich ausgehen kann“, war Hutecek glücklich. Mit ihm freuen sich natürlich auch seine Eltern Alexander und Jutta. Alexander Hutecek war Lukas‘ erster Trainer, erreichte mit seiner Truppe 2013 den österreichischen U14-Meistertitel. Hutecek senior erinnerte sich sogar an ein vor etlichen Jahren geführtes NÖN-Interview: „Ich hab‘ damals gesagt, dass ich die Spieler nicht nur für Eggenburg ausbilden möchte, sondern für Österreich – jetzt hat das sogar Gültigkeit.“

Alexander Hutecek freut sich mit seinem Junior, weiß, welche Entbehrungen dieser in den vergangenen Jugend-Jahren auf sich genommen hat. „Das sind die Dinge, die keiner sieht. Neben dem Glück, verletzungsfrei zu bleiben, ist es auch dieser unbändige Wille, der ihn hierher geführt hat.“

"Tolle Sache für Verein"

Nun heißt es nicht nur für Huteceks Eltern Daumendrücken, sondern auch beim Stammverein UHC Eggenburg. „Eine tolle Sache für unseren Verein“, jubelt auch Manager Thomas Ableidinger. „Viele von uns haben sich schon im Vorfeld Karten gekauft. Dass jetzt Luki dabei ist, ist natürlich riesig.“

Nur „dabei zu sein“ ist für Hutecek aber zu wenig. „Wir haben uns natürlich die Hauptrunde zum Ziel gesetzt.“ Dazu muss Österreich die Gruppenphase, wo man in Gruppe B neben Tschechien noch auf Nordmazedonien und Ukraine trifft, überstehen. Im Falle des Aufstiegs würde Österreich die Hauptrunde ebenfalls in Wien bestreiten.

Dabei gestalteten sich die letzten Tage vor Euro-Anpfiff noch dezent stressig für den Youngster, denn: Hutecek musste am Dienstagfrüh zu seinem Präsenzdienst in die Kaserne Mautern einrücken, wurde danach aber gleich ins Teamcamp nach Stockerau entlassen.