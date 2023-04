Eggenburger Niederlage war rasch besiegelt

Werbung

Mit einem 30:28-Heimsieg über Perchtoldsdorf starteten die Eggenburgerinnen ins Meister Play-off – seitdem setzte es allerdings nur noch Niederlagen. So auch am vergangenen Samstag, als es beim Retourspiel in Perchtoldsdorf eine empfindliche 28:42-Niederlage zu verdauen gab. Bereits nach Halbzeit eins war die Sache durch, lag Eggenburg mit 9:23 im Hintertreffen. „Wir haben viel zu viele Fehler begangen, sind in viele Gegenstoß-Tore gelaufen. Wir haben dann ganz ruhig analysiert, wollten die zweite Halbzeit bei Null starten“, erklärt UHC-Trainer Raimund Auß.

Diese Taktik ging auf – die zweite Halbzeit hielten die Eggenburgerinnen mit einem 19:19 offen. Die Waldviertlerinnen mussten einige Stammkräfte vorgeben, unter anderen fielen auch noch die Routiniers Nicole Joksch und Andrijana Janicic aus. „Das soll keine Ausrede sein, aber unsere Truppe spürt solche Ausfälle natürlich“, sagt Auß.

Nach einem spielfreien Wochenende wartet die Partie gegen Fünfhaus, ehe noch der bereits feststehende Meister und Aufsteiger St. Pölten wartet. „Unser Ziel ist, dass wir noch den dritten Platz schaffen“, sagt Auß zum bevorstehenden Saisonfinish. Für diese Chance muss zunächst gegen Fünfhaus auf jeden Fall gewonnen werden.