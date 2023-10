Eggenburgerinnen machten den Hattrick perfekt

Perchtoldsdorf auswärts bezwungen, Traun ebenso – nun legten die Eggenburgerinnen mit dem 25:23 bei UHC Graz nach und stehen nach den ersten drei Spieltagen, die allesamt auswärts bestritten wurden, mit dem Punktemaximum da. Bis zum Sieg in Graz war's allerdings ein harter Kampf. „In der Deckung standen wir von Beginn an gut. Vorne sind wir aber in keinen Spielfluss gekommen“, analysierte Trainer Alexander Hutecek. „Es war ein richtiges Kampfspiel.“

Mehrmals wechselte die Führung. „Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir einen größeren Vorsprung verabsäumt“, kommentierte Hutecek die knappe 12:11-Pausenführung.

Nach dem Wechsel blieb's ein Thriller. Graz zog rasch vorbei, führte auch immer wieder. Eggenburg schlug zurück, doch Graz war wieder im Vorteil. Doch zwischen den Minuten 48 bis 59 gelang den Steirerinnen kein Treffer, während Eggenburg mit einer 3:0-Serie dem Spiel doch noch die entscheidende Wende gab. Der Treffer zum 23:24 war noch ein kurzes Aufflackern der Gastgeberinnen, doch Nicole Joksch blieb vier Sekunden vor dem Ende beim Siebenmeter-Wurf cool und netzte zum 25:23-Endstand ein.

Damit rangieren die Eggenburgerinnen vorerst hinter Dornbirn (hat ein Spiel mehr ausgetragen und dabei viermal gewonnen) an zweiter Stelle. Aufs erste Liga-Heimspiel dieser Saison müssen die Eggenburgerinnen allerdings weiter warten. Am Sonntag hätte man Atzgersdorf empfangen. Da die Auslosung in der ersten Runde des ÖHB-Cups die Eggenburgerinnen am Samstag aber zum Tiroler Landesligisten Telfs führt, wurde das Spiel verlegt. In der Meisterschaft geht's daher am 21. Oktober mit einem neuerlichen Auswärtsspiel – beim Ersten Dornbirn – weiter.