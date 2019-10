Mit zwei Niederlagen startete Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam in die EM-Qualifikation. Dem 24:32 in Eindhoven gegen die Niederlande, setzte es Sonntagabend in der Südstadt eine 22:28-Niederlage gegen Spanien. Beide Male mit dabei war auch die Kattauerin Klara Schlegel, die erst im Sommer von Eggenburg zu Thüringen wechselte. Schlegel konnte in beiden Spielen je zweimal einnetzen.