ÖHB-Cup

FIVERS - EGGENBURG 36:29. In der zweiten Runde des ÖHB-Cups mussten die Eggenburgerinnen auswärts beim Tabellendritten MGA Fivers anträten. Die Waldviertlerinnen erwischten einen Fehlstart und waren rasch im Hintertreffen.

Nach 20 Minuten stand es aus der Sicht der Csoka-Truppe bereits 8:18. Nach einer Auszeit der Gäste wurde die Deckung umgestellt und die UHC Damen holten Tor um Tor auf. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Rückkehrerin Andrijana Janicic, die mit elf Treffern auch beste Werferin in dieser Partie wurde, auf 17:21 verkürzen.

„Die letzten zehn Minuten in Hälfte eins waren wirklich gut von uns, aber leider konnten wir diese Leistung in der zweiten Halbzeit nicht mehr zeigen“, ärgerte sich Trainer Tibor Csoka vor allem über viele technische Fehler und fehlenden Kampfgeist in den zweiten 30 Minuten.

Die Heimmannschaft agierte weiter souverän und baute den Vorsprung wieder sukzessive aus. Am Ende gab eine deutliche 29:36 Niederlage für die Eggenburgerinnen und somit das Aus im ÖHB-Cup. Nun gilt die volle Konzentration den restlichen zwei Meisterschaftsspielen in diesem Jahr, in denen endlich der erste Saisonsieg gelingen soll.

Landesliga Herren

EGGENBURG - LANGENLOIS/ KREMS 23:25. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Gäste langsam ab und zogen zwischenzeitlich auf vier Punkte davon. Die Eggenburger kämpften sich wieder zurück und glichen nach 28 Minuten zum 11:11 aus. Mit einem knappen 11:12 Rückstand zur Pause ging es in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel haderten die Hausherren vor allem mit ihrer Wurfausbeute. Die SG Langenlois/Krems setzte sich wieder leicht ab.

Eggenburg blieb zwar bis zum Schluss in Schlagdistanz, doch am Ende gab es eine erneut knappe Niederlage für die Truppe von Christian Lentschig, der den Kopf als Problemfaktor ausmacht: „Ich glaube, es liegt momentan in den Köpfen der Spieler, dass sie ihre Leistung nicht so abrufen können. In manchen Aktionen fehlt es uns an Konzentration aber auch an Routine.“