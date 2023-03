Erneut das Dutzend voll gemacht

Werbung

Zum zweiten Mal in Folge feierten die SG Horn/Waidhofen den zwölften Sieg in Folge. Nachdem Tulln zurückgezogen hat und alle Spieler der Tullner aus der Wertung gefallen sind, bleibt die Bilanz trotz des Sieges gegen die Fivers also bei 12:0.

Ähnlich kurios war auch das Spiel gegen die Wiener mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten – mit den Ergebnissen 15:15 und 24:8. „Wir mussten in der Abwehr improvisieren und der Gegner hat in der ersten Halbzeit gut dagegengehalten“, sagte SG-Trainer Martin Schierer. Nach einem guten Start der Horner stellten die Gäste auf eine 5:1-Deckung um und machten den Gastgeber damit bis zur Pause Probleme. „Wir haben uns dann neu justiert und eine überragende zweite Halbzeit gespielt. Viele Kontertore aus einer starken Verteidigung heraus – dadurch war das Match entschieden“, so der Trainer. Extralob gab es für Lukas Schwaiger („in der zweiten Halbzeit sehr gut gehalten“) und Radoslav Demovic, der mit zwölf Toren Topscorer war, „derzeit in überragender Form ist und immer gut performt, wenn ein anderer unserer Topwerfer ausfällt“.

„Die Mannschaft ist körperlich gut in Schuss. Das sieht man daran, dass wir gegen Ende hin immer noch zulegen können.“

SG-Trainer Martin Schierer

Am Wochenende sind die Handballer spielfrei. Der interessierte Blick geht in Richtung des Duells zwischen Eggenburg und Perchtoldsdorf, in dem sich die beiden Verfolger untereinander matchen. „Die Duelle gegen Eggenburg und Perchtoldsdorf in den nächsten Wochen werden entscheidend. Da wollen wir nochmal alles reinlegen“, gibt Schierer die Richtung vor. „Die Mannschaft ist körperlich gut in Schuss. Das sieht man daran, dass wir gegen Ende hin immer noch zulegen können.“

Sieg trotz Pausenrückstand Einen deutlichen 26:20-Sieg konnte Eggenburg gegen die Handball Wölfe Wien feiern. Bei den noch punktlosen Wienern gingen die Eggenburger als klarer Favorit ins Match und auch früh in Führung – traten allerdings ersatzgeschwächt an, selbst Coach Tomàs Palik musste am Feld aushelfen. Die Hausherren hielten mit und drehten nach 23 Spielminuten dann sogar die Partie, retteten die knappe Führung auch in die Pause. Keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel schafften die Waldviertler Gäste dann aber den Turnaround und zogen davon, sicherten sich abgeklärt den souveränen Auswärts-Zweier. Nächster UHC-Gegner ist am Sonntag das punktegleiche zweitplatzierte Perchtoldsdorf.