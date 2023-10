SG W4-Handballer: Erster Saisonsieg im zweiten Spiel

„Es war ein ungefährdeter Sieg, aber dennoch ein schwieriges Spiel gegen eine gute Mannschaft. Wir haben den Schwung von der Cup-Partie gegen St. Pölten mitgenommen und sind in der Meisterschaft angekommen“, freute sich Trainer Martin Schierer. Wichtig für den Horner Erfolg war sicherlich der gute Start. Nach sieben Minuten stand es 7:2, nach 15 Minuten 11:4. In diesem Bereich blieb der Vorsprung bis zum Schluss.

„Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung geboten, mit einer – trotz einiger Fehler – soliden Defensivleistung. West Wien hat aber nie aufgegeben, uns bis zum Schluss gut bespielt. Wir mussten alles zeigen“, so Schierer. Positiv stimmt den Trainer, dass die Topscorer wieder gut in Form kommen bzw. mittlerweile schon sind. Moritz Steinhauser war mit neun Treffern bester Torschütze, auch Radoslav Demovic (5 Tore) zeigte sich stark. Michael Bünger fehlte noch, könnte schon in der nächsten Partie dabei sein. Nach einer Pause geht es für die Horner in der Regionalliga Ost am 4. November (18 Uhr) weiter. Gegner in der Horner Sporthalle ist WAT Fünfhaus.