Nach längerer Spielpause bekamen die Eggenburgerinnen am Krampustag im Nachtragsspiel in der Ballsporthalle Ferlach die Rute ins Fenster gestellt. Die Kärntnerinnen feierten letztendlich einen deutlichen 26:20-Heimerfolg über den UHC.

„Der Spielrhythmus fehlt einfach. Die jungen Spielerinnen brauchen regelmäßige Spiele.“ UHC-Trainer Tibor Csoka über fehlende Spielpraxis

Das Spiel

Die erste Halbzeit avancierte sofort zu einem offenen Schlagabtausch. Immer wieder gelang des den Gästen, vorzulegen, jedoch ließ auch der Gastgeber nicht locker. Somit ging‘s mit einem 13:13-Pausenstand in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff fand Eggenburg nur schleppend ins Spiel und ließ Ferlach/Feldkirchen davonziehen. In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung auf 20:16 aus. Die dadurch erspielte komfortable Führung ließ sich das Heimteam schließlich nicht mehr entreißen und durfte nach Schlusspfiff zwei Zähler bejubeln.

Die Analyse des Trainers

Eggenburgs Coach Tibor Csoka präsentierte sich nach dem Spiel mit gemischten Gefühlen: „Die erste Halbzeit war total in Ordnung. Wir sind aber schlecht in die zweite Halbzeit gekommen. Unser Angriffsspiel war dann schlecht, wir haben viele technische Fehler gemacht. Aber wir waren die bessere Mannschaft.“ Als ausschlaggebenden Grund für die Niederlage nannte Csoka die teils fehlende Spielpraxis: „Der Spielrhythmus fehlt. Die jungen Spielerinnen brauchen regelmäßige Spiele.“ Am kritischsten bewertete der Trainer den inkonsequenten Umgang seiner Mannschaft mit Tormöglichkeiten: „Die Chancenauswertung war einfach schlecht, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Mädels haben brav gekämpft, aber waren in der Offensive einfach zu nervös. Das Selbstvertrauen fehlt.“

Erstes Spiel nach der Länderspielpause

Zufrieden zeigte sich Csoka dafür über die Verfassung seiner Teamspielerinnen, die aus der Länderspielpause zurückkehrten. „Alle sind fit. Auch diese Corona-Sache ist Gott sei Dank nicht bei uns“, freute sich der Cheftrainer.

Jetzt geht‘s gegen den Letzten

Am Samstagabend steigt das Nachtragsspiel auswärts in Graz. Die Steirerinnen schleppen die Rote Laterne mit sich herum, von einem richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf will Tibor Csoka aber nichts wissen: „Das ist noch zu früh, wir haben noch viele Spiele vor uns. Aber natürlich ist es ein Spiel, das wir gewinnen wollen.“ Mit einem Sieg könnten seine Schützlinge den Vorsprung auf die hintersten Tabellenränge ausbauen. „Es wird ein besseres Spiel werden.“