Fix: Der Meister verzichtet auf den Aufstieg

Es war bisher die pure Dominanz, die die SG Horn/Waidhofen im bisherigen Verlauf der erstmalig durchgeführten Regionalliga Ost mit Teams aus Niederösterreich und Wien, an den Tag legte: 16 Spiele, 16 Siege, Meistertitel vorzeitig fixiert. Vier Spieltage vor Meisterschaftsende kann auch theoretisch niemand mehr die SG von der Tabellenspitze verdrängen. Und dennoch: Ein Jahr nach dem NÖ Landesliga-Titel wird Horn/Waidhofen auch in er kommenden Saison nicht in der 2. Bundesliga, in der HLA Challenge, am Start sein.

„Aus sportlichen und finanziellen Gründen ist das derzeit für uns nicht machbar. Wir werden fix wieder in der Regionalliga spielen“, sagt Union Horn-Obmann Manfred Bareis. Zwar würde er der aktuellen Mannschaft auch eine Stufe höher durchaus einen Mittelfeld-Platz zutrauen, der Aufwand wäre aber ungleich größer. „Wir haben in den Testspielen gesehen, dass wir mit diesen Mannschaften mithalten können. Aber allein der Trainingsumfang müsste gesteigert werden.“ Dazu kommen die finanziellen Mehrkosten, da sich die Meisterschaft nicht mehr nur auf Wien und NÖ konzentrieren würde, sondern auf die gesamte Ost-Hälfte Österreichs (die HLA-Challenge ist in Ost/Süd und Nord/West unterteilt, Anm.).

Außerdem ein heikler Punkt: Horn kann die für die HLA Challenge geforderten Nachwuchsmannschaften nicht stellen. Nach guten Jahren mit viel Zulauf lag die Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren eher brach. Aktuell erfreue man sich aber wieder regen Zulaufs, wie Bareis sagt. „Es entsteht wieder etwas.“ Auch das möchte man nicht gefährden, indem man mit einem Aufstieg ein finanzielles Risiko eingehe.

Daher lautet die kurzfristige Zukunft Regionalliga. Dazu wird die Mannschaft gehalten, auch Trainer Martin Schierer bleibt. Das Ziel für die restliche Saison? „Toll wäre, wenn wir diese Spiele auch noch gewinnen könnten“, sagt Bareis. Nun sollen aber auch jene Spieler vermehrt eingesetzt werden, die bisher weniger Spielzeit gesammelt haben.