Für Hutecek wird‘s ernst

Am Samstag wird für den 21-jährigen Lukas Hutecek ein Traum wahr. Er bestreitet sein erstes Pflichtspiel für seinen neuen Verein TBV Lemgo-Lipppe und lebt seinen Traum vom Handball-Profi – und davon, ein Teil der stärksten Liga der Welt zu sein. In Düsseldorf (19 Uhr) trifft der regierende Cupsieger Lemgo auf den aktuellen deutschen Meister THW Kiel. Dabei kommt‘s auch zum Duell zweier österreichischer Kapazunder: Hutecek fordert seinen Nationalteamkollegen Nikola Bilyik, der sich nach seinem Kreuzbandriss vor Kurzem wieder zurückmeldete. „Im ersten Spiel gleich ein Finale und die Chance, einen Titel zu gewinnen. Für genau so etwas bin ich Handball-Profi geworden“, steigt bei Hutecek die Vorfreude an.

In Lemgo, einer Stadt mit rund 41.000 Einwohnern, die 25km von Bielefeld entfernt liegt, hat sich der Waldviertler bereits bestens eingelebt. Sowohl sportlich, als auch privat. „Ich wurde von der Mannschaft super aufgenommen, verstehe mich auch mit dem Trainer sehr gut. Die Teamkollegen haben alles getan, damit ich mich von Tag zu Tag wohler fühle.“

Dass der Handballsport in Deutschland einen weitaus höheren Stellenwert als in Österreich hat, blieb ihm natürlich nicht verborgen. „Da wirst du auch auf der Straße angesprochen: ‚Hallo, du bist ja der Neuzugang vom TBV.‘ Dazu kommt, dass wir hier natürlich weitaus mehr trainieren, weil wir hier alle Profis sind.“

Mit seiner offenen, sympathischen Art kommt Hutecek bei den Fans in Deutschland natürlich gut an. „Auch, wenn ich es mittlerweile vom Nationalteam schon gewohnt bin, dass jemand ein Autogramm möchte, oder um ein gemeinsames Foto fragt: Für mich ist das noch immer toll. Ich mache das gerne, wenn ich damit jemandem eine Freude mache …“

Sportlich fühlt sich Hutecek in Deutschland angekommen. „Ich nehme von jedem Training viel mit, auch von den Mitspielern. Ich freue mich auch schon auf die Meisterschaft – auch von den Gegenspielern kannst du einiges lernen.“

Nachdem es am Samstag eben um den Supercup geht, startet Lemgo-Lippe am kommenden Mittwoch in die Meisterschaft. Als Gegner kommt Melsungen. Dabei darf sich Hutecek auf eine volle Halle freuen. Denn: Liegt das Fassungsvermögen einer Halle unter 5.000, dann ist eine Vollauslastung möglich. Das geht sich für Lemgo-Lippe gerade noch aus. Größere Hallen, wie etwa jene in Düsseldorf, wo an die 13.000 Fans passen, dürfen 50 Prozent ihrer Kapazität an die Fans freigeben.

Mit welchen Zielen geht Hutecek in die Saison? „Ich möchte das Beste aus der Situation machen und Schritt für Schritt besser werden. Als Mannschaft haben wir viel Potenzial. Für Lemgo ist es wichtig, dass wir mehr Plus- als Minuspunkte machen. Ich denke, dass wir uns im Mittelfeld, so zwischen den Plätzen sieben bis zehn, etablieren können.“ Dazu kommt, dass Lemgo-Lippe als regierender Cupsieger auch für den Europacup qualifiziert ist, dort vor der Gruppenphase noch eine Qualifikationsrunde bestreiten muss.

Seit seiner Übersiedlung nach Deutschland blieb Hutecek noch keine Zeit, die Heimat zu besuchen. „Meine Mama war bereits da, demnächst kommen gute Freunde, die eine Woche bleiben.“ Im Oktober rückt er zu einem Team-Lehrgang in Österreich ein, dann bliebe wohl auch Zeit für einen Abstecher ins Waldviertel. „Die Vorbereitung war dicht, wir hatten meistens nur am Sonntag frei“, erzählt Hutecek. Am Samstag belohnt er sich aber für die Strapazen, die er in den vergangenen Jahren auf sich genommen hat: Sein Profi-Traum geht endgültig in Erfüllung.