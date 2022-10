Horn gewinnt das Derby-Torfestival

Werbung

Drei Siege im NÖ-Cup und drei Siege in der Regionalliga Ost – die Horner Handballer bleiben weiter ungeschlagen. Am Samstag gab es in der Horner Sporthalle einen 44:33-Erfolg im Derby gegen Eggenburg. „Bei uns ist neben Fabian Angerer mit Michael Bünger einer unserer Topscorer ausgefallen. Dennoch haben wir 44 Tore erzielt, das ist wirklich etwas verwunderlich. Wir sind froh, dass wir diese Situation so gut gemeistert haben“, freute sich Trainer Martin Schierer über den Heimsieg.

Dieser fiel trotz eines überragenden Eggenburger Topscorers – Zdenek Kukla erzielte 18 Treffer – deutlich aus. „Solange wir solche Leistungen bringen, ist es schwer, uns zu schlagen. Aber wir kennen auch unsere Defizite und werden weiter daran arbeiten, diese zu beheben.“ Nach einem 0:1-Rückstand trafen die Gastgeber fünf Mal in Folge und waren auch in weiterer Folge kaum gefährdet.

Ein Sonderlob des Trainers gab es für Paul Masopust, der sieben Mal traf. Moritz Steinhauser war zehnmal erfolgreich, Radoslav Demovic neunmal. Insgesamt schrieben zehn verschiedene Horner Spieler an. „Horn ist derzeit scheinbar Sportstadt Nummer eins, ist im Fußball und im Handball sehr gut unterwegs“, so Schierer. „Das ist für eine so kleine Stadt schon bemerkenswert.“

Weniger euphorisch resümierte man im Eggenburger Lager

„Wir hatten zu viele Fehlwürfe und eine zu löchrige Abwehr“, sagte UHC-Pressesprecher Hans Siedler. Die Eggenburger mussten ebenso einige Spieler vorgeben, was sich laut Siedler bemerkbar gemacht hätte. Vor allem das Fehlen von Topscorer Christoph Großinger wog schwer. Allein in den ersten 25 Minuten zählte Siedler „20 ungezwungene Fehlwürfe“. „Die Mannschaft hat zwar gefightet, aber das hat unser Schicksal schnell besiegelt.“

Am Sonntag um 18 Uhr geht es für Horn in der Meisterschaft bei den Handball Wölfen in Wien weiter. Der Tabellenletzte kassierte bislang drei Niederlagen. Schierer: „Dennoch müssen wir aufpassen. Wir wollen jedes Spiel nützen, um uns weiterzuentwickeln.“ Die Eggenburger empfangen am Sonntag um 17 Uhr das noch punktelose Tulln. „Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützer, damit wir die Punkte holen können“, hofft Siedler auf einen Erfolg.