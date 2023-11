Horn SG W4 kämpft Fünfhaus nieder

„Es war eine sehr wechselhafte Leistung von uns. In der ersten Halbzeit sind wir nicht ins Spiel gekommen. In der Pause haben wir nachjustiert und danach einen deutlichen Sieg eingefahren“, sagte Horn-Trainer Martin Schierer nach dem zweiten Horner Sieg im dritten Saisonspiel in der Regionalliga Ost - 29:22 gegen Fünfhaus.

Die Gastgeber taten sich von Beginn an schwer, lagen gleich mit 1:3 zurück. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wechselte die Führung mehrmals, ehe Horn mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging. Danach zeigte sich ein völlig anderes Bild. Die Gastgeber erzielten die ersten sieben Tore in Halbzeit zwei. Damit war die Vorentscheidung gefallen. „Es war ein sehr kurioses Spiel. Wir wollten eigentlich etwas dominanter auftreten, haben uns lange schwer getan, aber dann doch sicher gewonnen“, so Schierer, der die Torhüter-Leistung von Ben Maier („vor allem Anfang der zweiten Halbzeit“) und das Comeback von Michael Bünger (vier Tore, „es hilft uns enorm weiter, dass er wieder da ist“) lobend erwähnte.

„Dieses Spiel hat uns gezeigt, dass es in keiner Partie von selber läuft und hohe Konzentration von allen benötigt, um in die Spur zu kommen. In der Regionalliga Ost geht es am 19. November mit einem Gastspiel bei den Fivers weiter. Davor wartet am Samstag (18 Uhr) das Heimspiel in der NÖHV-Liga gegen Korneuburg II.