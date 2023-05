Horn/Waidhofen: 19. Sieg im 19. Spiel

„Es war ein sehr gutes Spiel von uns, vor allem eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Die Torschützen waren breit verteilt“, freute sich Trainer Martin Schierer über den Erfolg im letzten Heimspiel. Für Till Schöchtner war es ein Abschiedsspiel, er verlässt Horn aus beruflichen Gründen. „Er hinterlässt eine große Lücke“, so Schierer.

Die Gäste aus Gänserndorf hielten in den ersten 30 Minuten gut mit. In der zweiten Halbzeit setzten sich die Horner aber sukzessive ab und waren nicht mehr gefährdet. „Am Sonntag wollen wir die perfekte Saison fixieren“, sagte der Trainer, der sich auch über den Erfolg der zweiten Mannschaft, der SG Horn/Waidhofen, im Derby gegen das Zweierteam aus Eggenburg freute. Die Gastgeber liefen bis kurz vor Schluss einem Rückstand nach, stellten von 27:28 auf 31:28 und mussten dann noch bis zum Schluss um den 31:30-Sieg zittern. „Eine sehr spannende Partie und ein gelungener Saisonabschluss zuhause mit zwei Siegen und einer vollen Halle“, so ein zufriedener Trainer Martin Schierer.