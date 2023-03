Horn/Waidhofen steht vorm Regionalliga-Meistertitel

Werbung

„Das war Werbung für den Handballsport, eines Spitzenspiels würdig. Wir waren heute nicht das bessere Team, aber wir haben den Kampf angenommen und mit etwas Glück gegen eine sehr starke Mannschaft gewonnen“, freute sich Horn-Trainer Martin Schierer über den 26:25-Erfolg in Perchtoldsdorf und über den Fast-Meistertitel. Denn die Horner benötigen in den ausständigen fünf Runden nur noch einen Punktgewinn, und auch das nur, wenn Perchtoldsdorf alle seine sechs Spiele gewinnen würde. Am Samstagabend waren zunächst die Gastgeber die stärkere Mannschaft. Die Horner kämpften sich zweimal auf ein Unentschieden heran, ehe sich Perchtoldsdorf bis zur Pause wieder absetzte.

Erst in der 53. Minute glichen die Gäste zum ersten Mal aus und erzielten danach zwei weitere Tore. Der kleine Vorsprung reichte bis zum Schluss. „Das war eine großartige kämpferische Leistung, ein Sieg der ganzen Mannschaft“, so Schierer, der in dem Spitzenspiel ohne etliche Leistungsträger – allen voran den zuletzt in Topform agierenden Radoslav Demovic – auskommen musste. Mit dem Punktemaximum von 30 Zählern aus 15 Spielen im Rücken können die Horner bereits am Samstag den Meistertitel fixieren. Gegner im Heimspiel in der Horner Sporthalle ist Stockerau, Anpfiff ist um 18 Uhr.