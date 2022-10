Horn/Waidhofen: Wölfe erlegt und weiter Spitzenreiter

Werbung

„Es war diesmal keine berauschende Leistung von uns. Wir wollten neue Reize setzen und neue Aufgaben verteilen. Etliche Spieler haben um einiges mehr an Einsatzzeit bekommen als gewohnt. Dadurch ist die Mannschaft vielleicht etwas durcheinandergebracht worden. Aber dennoch ein souveräner Sieg“, sagte Horn-Trainer Martin Schierer nach dem 30:21 bei den Handball Wölfen Wien und dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel in der Regionalliga Ost. Sonderlob vom Trainer gab es für Paul Resch für eine starke Angriffsleistung und für Torhüter Andreas Bauer für eine gute Performance, vor allem in der zweiten Halbzeit.

Der Tabellenletzte aus Wien hielt am Anfang gut dagegen und blieben für rund 15 Minuten am Tabellenführer dran. Dann kamen die Gäste besser auf Touren und setzten sich langsam, aber konstant vom Gegner ab. Auch nach der Pause kamen die Horner nicht mehr in Bedrängnis und kehrten mit einem deutlichen Erfolg nach Hause.

In der Meisterschaft folgt eine Pause bis 12. November, ehe es mit einem Heimspiel gegen Perchtoldsdorf weitergeht. Besondere Vorfreude vebereitet aber eher das Cupspiel gegen HLA-Verein Bruck/Trofaiach am 5. November in der Horner Sporthalle. „Wir trainieren in der Meisterschaftspause voll durch und wollen gegen diesen attraktiven, traditionsreichen Gegner eine starke Leistung abliefern“, so Schierer.

Nach der Derbyniederlage ging es für Eggenburg um Rehabilitation, aber auch darum, den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Mit dem 32:28 über Tulln gelang im vierten Spiel der zweite Saisonsieg. Die Eggenburger gaben von Beginn weg den Ton an, lagen das gesamte Spiel über nie im Hintertreffen. Nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde setzten sich die Gastgeber dezent ab, führten zur Halbzeit mit 15:11. Im zweiten Abschnitt änderte sich an der Spielcharakteristik nichts: Eggenburg legte vor, Tulln ließ sich nicht abschütteln, kam aber auch nicht richtig ran. Zwar verkürzten die Gäste zweimal auf „minus 1“, Eggenburg hatte aber die passende Antwort parat. So auch zwischen den Minuten 41 bis 45.

Hier fiel die endgültige Vorentscheidung, Eggenburg zog von 21:20 auf 24:20 davon. Am Ende brachte der UHC ein 32:28 nach Hause. Auch für die Eggenburger steht nun eine Meisterschaftspause am Programm. Weiter geht‘s am 12. November in Wien beim #1-Team, das derzeit auf Rang neun und damit drei Plätzen hinter den Eggenburgern rangiert.