Klare Niederlagen für Eggenburg und Horn im ÖHB Cup

„Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben hervorragend mitgehalten, die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltet. In der zweiten Halbzeit hat man vor allem körperlich den Unterschied zu einer Mannschaft aus der 2. Bundesliga gesehen“, sagte Horn-Trainer Martin Schierer nach der 29:36-Niederlage in der ersten Runde des ÖHB-Cups gegen St. Pölten.

Die Partie verlief zunächst sehr ausgeglichen. Bis zur 28. Minute (14:15) konnte sich kein Team um mehr als ein Tor absetzen. „Es war ein sehr temporeiches Spiel. Es waren sogar einige Chancen da, mit einem Vorsprung in die Pause zu gehen. Aber uns sind dann doch einige Fehler passiert, bei dem Tempo allerdings auch kein Wunder“, so Schierer. „In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht mehr so dagegenhalten, die Fehlerquote ist höher geworden.“ Die Gäste aus St. Pölten übernahmen das Kommando und bauten ihren Vorsprung bis zum Schluss kontinuierlich aus. „Wir freuen uns über ein sehr engagiertes Spiel der Mannschaft, aber vor allem, dass man im Vergleich zu den letzten Matches wesentliche Fortschritte sehen konnten und ein Aufwärtstrend deutlich erkennbar war.“ Extralob vom Trainer gab es für Abwehrchef Florian Lochner, der „seine Rolle immer besser wahrnimmt“ und Lukas Schweiger für „eine sehr gute Leistung im Tor.“ Jetzt gehe es darum, „den Schwung auch in die Meisterschaft mitzunehmen, gut reinzukommen und zu punkten.“ Am Samstag kommt West Wien in die Horner Sporthalle (Spielbeginn 18 Uhr). „Ist für uns eine Unbekannte, nachdem sich die erste Mannschaft aufgelöst hat. Sie waren letztes Jahr der stärkste der Wiener Vereine in der Liga.“

HLA-Spitzenreiter war zu Gast

Ohne realistische Chance blieb Eggenburg – hier gastierte ein noch schwerer Brocken als in Horn: Der aktuelle Tabellenführer der HLA Meisterliga, die Füchse Trofaiach, stellten sich (fast) mit dem kompletten Anzug im Waldviertel vor. „Dass wir da keine Chance haben, war klar. Von solchen Spielen kannst du nur lernen“, fasste Eggenburgs Trainer Christian Lentschig zusammen. Der sah einen „sehr nervösen Beginn“ seiner Mannschaft. Noch dazu, wo Trofaiach gleich mit Vollgas loslegte. Nach neun Minuten lagen die Eggenburger daher auch mit 1:10 im Hintertreffen. Danach klappte das Spiel der Hausherren, die tatkräftig vom Publikum unterstützt wurden, besser. Bis zur Pause gelangen immerhin elf Treffer – 11:24.

Im zweiten Abschnitt dominierten klarerweise weiterhin die Gäste, Lentschig sah trotz der 23:40-Niederlage auch viel Positives: „Jetzt wünsche ich mir, dass die Mannschaft diesen Elan in die Meisterschaft mitnimmt.“ Dort tritt der UHC am Samstag beim Regionalliga-Team der Fivers an.