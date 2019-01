So ein deutliches Spiel hat im Vorhinein niemand erwartet. Auch nicht der spätere Sieger Eggenburg. „Vor einem Derby kann man nicht rechnen, dass man das mit plus 17 Toren gewinnt“, meinte Trainer Alexander Hutecek. „Wir haben aber ein hohes Tempo vorgelegt und die Fehler der Horner eiskalt bestraft“, sah er die Erfolgsformel für den nie gefährdeten Derbysieg.

Schon nach zehn Minuten stand eine 8:2-Führung zu Buche, zur Pause 18:10. „Wir haben den Anfang komplett verschlafen. Dazu war Eggenburg aggressiver als wir“, analysierte Horn-Betreuer Herbert Steinhauser. Zudem hätte in der Offensive die Durchschlagskraft gefehlt. „Hier geht uns der verletzte Michael Bünger einfach stark ab“, so Steinhauser. Auch im zweiten Abschnitt dominierten die Hausherren das Geschehen. Die spielten sich in einen echten Torrausch. Aus einem 22:12 wurde binnen weniger Minuten ein 28:12. Generell gelangen Horn nach dem Wechsel innerhalb der ersten Viertelstunde gerade mal drei Treffer …

Eggenburg hatte an diesem Tag aber kein Erbarmen mit dem Lokalrivalen, machte den Kantersieg perfekt. Nun soll Platz zwei ins Visier genommen werden, ehe nach dem Grunddurchgang die Punkte geteilt werden. „Platz eins ist in Wirklichkeit weg, aber dahinter wollen wir stehen“, gibt Hutecek das nächste Ziel vor. Auch in Horn hat man ein Ziel – den Weg schnell aus der Krise finden …