Mit einem neuen Legionär wird der UHC Eggenburg in die Saison gehen: Von Ligakonkurrent Gänserndorf stieß Karol Zechmeister zum Verein. Der Slowake absolvierte in der Vorsaison 20 Spiele für Gänserndorf in der Landesliga, erzielte dabei 97 Tore. Zechmeister ist ein Rückraumspieler, von dessen Routine sich Trainer Alexander Hutecek einiges erwartet.

Nicht mehr zum Kader zählt hingegen Kreisspieler Simao Dala, der den Verein verlassen hat.

Los geht‘s für die Eggenburger bereits am Donnerstag (19.30 Uhr, Stadthalle Eggenburg)) mit dem Cup-Viertelfinale gegen das 2. Landesliga-Team Waidhofen. Für Trainer Alexander Hutecek hat das Spiel auch noch Vorbereitungscharakter, ein Sieg sollte aber her.

„Ich gehe davon aus, dass wir diese Hürde nehmen“, so der Coach, der auf die verletzten Stefan Schmidberger und Christoph Großinger verzichten muss, ebenso auf den verhinderten Keeper Vladimir Pejko. Kein Thema sind auch die HLA-Kooperationsspieler Sebastian Hutecek (Linz) und Tobias Auß (Krems). Lukas Hutecek von Meister Fivers Margareten wird in dieser Saison hingegen nicht mehr auf Kooperationsbasis für seinen Stammverein auflaufen.

Auch Bezirksrivale Horn startet runderneuert in die Saison. Am Sonntag (18.30 Uhr) wartet das Cup-Viertelfinal-Heimspiel gegen Stockerau. Mit Jakub Jares, Adam Capka und Lukas Hirtl kamen drei neue Legionäre zum Verein, dafür beendete Tomas Eitutis seine Karriere und Landesliga-Schützenkönig Patrik Nagy (letzte Saison 168 Treffer!) wechselte zu Tulln. Sollten Eggenburg und Horn weiterkommen, würde es am Sonntag, den 9. September das Bezirksduell im Cup-Halbfinale in Eggenburg geben!