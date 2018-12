Die Horner Handballer kämpfen seit Saisonbeginn mit Problemen beim Toreschießen. Beim Tabellenführer in Tulln zeigte sich diese Schwäche in der ersten Halbzeit ganz besonders stark. Die Gäste erzielten in den ersten 30 Minuten nur fünf Treffer. Nach einem 0:3 kam Horn zwischenzeitlich auf 5:6 heran.

„Wir waren im Angriff wie gelähmt“

Danach lief aber gar nichts mehr. Über 17 Minuten lang gelang kein Tor. Tulln zog auf 16:5 davon und die Entscheidung war gefallen.

„Wir waren im Angriff wie gelähmt. Wir machen technische Fehler, nehmen schlechte Würfe, sind nicht geduldig und dadurch natürlich auch nicht effizient. Und aus unseren schwach vorgetragenen Angriffen resultieren viele Gegenstoßtreffer der Gegner. Dazu kommt noch, dass uns mit den beiden Büngers zwei sehr wichtige Spieler verletzungsbedingt fehlen“, sagt Betreuer Herbert Steinhauser.

Nach der Pause erfingen sich die Gäste, hielten besser mit und gewannen sogar die zweite Halbzeit – allerdings erst, nachdem das Spiel schon zugunsten von Tulln entschieden war. „Die Deckung war ok, die Leistung in der zweiten Halbzeit war ok, aber wir müssen und werden im Training noch mehr an unserem Angriff arbeiten. So darf es nicht weitergehen“, so Steinhauser.

Nun wartet das ewig junge Derby

Die nächste Chance, um es besser zu machen, haben die Horner bereits am Samstag im Derby gegen Eggenburg. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Horner Sporthalle. Aber auch die Eggenburger kamen bisher noch nicht so recht auf Touren, kassierten in sechs Spielen vier Niederlagen. Daher lockt das Derby diesmal mit einer etwas anderen sportlichen Brisanz, wenn der Vorletzte den Letzten zum heißen Tanz bittet.