118 Tore in 20 Spielen erzielte Radoslav Demovic in der Landesliga-Vorsaison für den UHC Eggenburg, war damit vereinsintern der beste Schütze und hinter dem Horner Moritz Steinhauser Zweitplatzierter in der gesamten Liga. Nun wechselt der 28-jährige Slowake aber die Fronten und dockte just bei Eggenburgs Lokalrivalen Union Horn an.

„Unsere Vorstellungen haben sich nicht gedeckt“, erzählt Eggenburg-Manager Thomas Ableidinger. Dabei sei es nicht nur ums Finanzielle gegangen. „Demovic wollte, dass wir den Kader soweit verstärken, dass wir um den Meistertitel mitspielen können.“ Daher ist Ableidinger überrascht, dass der Slowake nach Horn wechselte. „Horn ist zwar stark. Ob sie aber um den Titel mitspielen, bezweifle ich doch.“

In Horn zeigte man sich über den zustande gekommenen Transfer glücklich. Laut Horns Manager Gerald Kernstock sei Demovic auch dem Ruf seines Freundes David Capek, seit Jahren Legionär in Horn gefolgt. Mit Demovic und Steinhauser stehen bei Horn nun die beiden Liga-Topscorer der Vorsaison im Kader. Eggenburg reagierte bereits auf den Demovic-Abgang.

Ihn ersetzen soll der Slowake Lubos Hepner, der von Tatran Stupava kommt und Mitte Aufbau spielt. Für den Flügel (links.rechts) kam ebenfalls ein Slowake: Daniel Tobiash aus Bratislava. Der Kader soll somit stehen. Länger bekannt ist ja bereits der Abgang von Talent Franz Fidesser zu Bundesligist Hollabrunn, wobei Fidesser als Kooperationsspieler auch für Eggenburg auflaufen darf. Kein Thema ist das bei Sebastian Hutecek, der seinen Vertrag bei HLA-Aufsteiger Bärnbach/Köflach verlängerte.

Auch beim Trainerposten fanden die Eggenburger bereits eine Lösung: So wird weiterhin Christian Lentschig das Coaching übernehmen. Ihm zur Seite stehen Jan Gmyrek als Co, sowie Christian Lang, der den organisatorischen Aufwand übernehmen soll.

Für Horn geht‘s bereits am kommenden Wochenende los, wartet das NÖ Cup-Viertelfinale in Gänserndorf. Eggenburg hingegen verzichtet dieses Jahr auf eine Teilnahme, da das Finalturnier auf das Wochenende 7./8. September fällt, wo der Verein beim traditionellen Eggenburger Mittelalterfest mit einem Stand vertreten ist und das Priorität genießt.