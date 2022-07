Nach Abstieg: Totaler Umbau bei Eggenburg

Werbung

Dass es beim UHC Eggenburg nach dem Abstieg aus der WHA Meisterliga zu personellen Änderungen kommen wird, schien spätestens nach dem Rücktritt von Trainer Tibor Csoka – der inzwischen beim künftigen Ligakonkurrenten Hollabrunn andockte – klar. Nun gleichen die Veränderungen aber einem Total-Umbau.

Viele Leistungsträgerinnen verlassen den Verein

Sie wollen weiterhin in Österreichs höchster Spielklasse bleiben. Marietta Gyetko und Anna Schuhäker wechseln zu Korneuburg. Kapitänin Sandra Zeitelberger und Torfrau Mateja Serafimova schließen sich Stockerau an, Larissa Schober und Viktoria Haunold spielen künftig für Perchtoldsdorf. Auch die Top-Scorerin Natalie Svoboodova (91 Tore) probiert ihr Glück in Deutschland. Auch zwei Nachwuchsteamspielerinnen kommen – zumindest teilweise – abhanden: Elena Fidesser läuft für Tulln ein, Emma Schlegel per Doppelspielberechtigung bei den MGA Fivers.

„Wir haben uns das doch etwas anders vorgstellt, nehmen diese Entscheidungen aber zur Kenntnis“, sagt UHC-Manager Thomas Ableidinger. Das Thema „Wiederaufstieg“ sei damit in weite Ferne gerückt. „Erstes Ziel muss sein, dass wir uns in der zweiten Liga konsolidieren.“ Ableidinger sei aber überzeugt, auf „eine schlagkräftige Truppe“ zurückgreifen zu können. „Wir stehen in Verhandlungen mit einigen Spielerinnen.“

Auß und Hutecek übernehmen

Nach Jahren in Hollabrunn und Tulln kehrt Raimund Auß als Trainer zu seinem Heimatklub Eggenburg zurück. Foto: Wolfgang Stritzl

Bereits abgeschlossen ist hingegen die Trainer-Suche. Hier gab‘s eine „Eggenburger Lösung“: Raimund Auß kehrt nach Jahren in Hollabrunn und Tulln zu seinem Stammverein zurück und wird neuer Cheftrainer. Als Co. steht ihm Alexander Hutecek zur Verfügung.