Nächster Legionär in Deutschland: Eggenburger Hutecek wechselt

Nach Lukas Hutecek (TBV Lemgo) und Klara Schlegel (Göppingen) hat das Waldviertel den nächsten Handball-Legionär: Sebastian Hutecek wechselt nach Deutschland zur HSG Konstanz. Nach drei Jahren bei der SG Bärnbach/Köflach, mit der er den Aufstieg in die höchste Spielklasse schaffte, beginnt für den Eggenburger nun das nächste Kapitel in seiner Handball-Karriere.

„Es war ein Traum von mir nach Deutschland zu kommen“, sagt der 24-Jährige. Aktuell steht Konstanz im Play-off um den Aufstieg in die 2. Deutsche Bundesliga. Entschieden wird das Duell gegen Wilhelmshaven am kommenden Samstag. Auswärts siegte Konstanz mit 32:27. „Ich gehe davon aus, dass Konstanz das schafft“, sagt Hutecek. Er selbst hat einen liga-unabhängigen Vertrag für ein Jahr mit Option für ein weiteres unterschrieben. Er freut sich auf seinen neuen Verein. „Eine junge Mannschaft, dazu ein handballverrücktes Publikum, wo 2.000 Fans eine irre Stimmung machen. Der Verein hat einiges vor und bereits einige Spieler für die nächste Saison geholt.“

Vorm Wechsel glühten die Leitungen mit seiner „handballverrückten“ Familie, wurde auch mit Bruder, Nationalteamspieler Lukas Hutecek, telefoniert. „Am Ende war das Konstanz-Angebot das attraktivste“, sagt Hutecek, der auch andere Engagements antreten hätte können.

Bei Bärnbach/Köflach avancierte Hutecek zum absoluten Führungsspieler und Publikumsliebling, war zuletzt Kapitän der Steirer. Konstanz soll als Sprungbrett für höhere Aufgaben dienen, Ziel bleibt die 1. Deutsche Bundesliga. Aber auch vom Umfeld am Bodensee zeigt sich der Neo-Legionär begeistert: „Konstanz bietet eine hohe Lebensqualität.“ Am 9. Juli startet das Training für die kommende Saison, Anfang Juli wird der Waldviertler übersiedeln. „Sebastian ist für unsere Verhältnisse ein eher erfahrener Spieler“, sagt Konstanz-Geschäftsführer André Melchert. „Ein Spieler, der in die Lücken geht und auch seine Chancen mit Zug zum Tor sucht.“

Im Ausland möchte sich Hutecek auch fürs A-Nationalteam empfehlen. Bisher fand er hier noch keine Berücksichtigung. „Ich hab‘ schon von vielen eine Rückmeldung bekommen, dass ich eigentlich dabei sein müsste. Ich setze mich nicht unter Druck, kann nur mein Bestes geben“, sagt der Neo-Legionär.