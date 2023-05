Nächster Sieg für Horn/Waidhofen

Die Horn/Waidhofen-Handballer sind nur noch zwei Siege von einer „Perfect Season“ entfernt. Der 18. Sieg im 18. Spiel bei West-Wien war aber ein hart erkämpfter. Mit nur elf Spielern – davon neun Feldspieler – und ohne Trainer Martin Schierer fuhren die Gäste dennoch mit zwei Punkten heim. „Wir hatten leider einige Ausfälle. Noch dazu haben wir gewusst, dass West-Wien eine sehr konditionsstarke Mannschaft ist. Aber wir wollen unbedingt alle Spiele gewinnen und haben uns in dieser schwierigen Situation durchgekämpft“, sagte Betreuer Herbert Steinhauser.

Die Gäste starteten stark, lagen Mitte der ersten Halbzeit sogar schon mit fünf Toren voran. Danach übernahmen aber die Wiener das Kommando. „Wir haben im Angriff einige technische Fehler gemacht und waren in der Verteidigung nicht mehr so aggressiv“, so Steinhauser. Die Gastgeber glichen bis zur Pause aus und gingen danach sogar mit zwei Toren in Führung. Im Lauf der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt aber erneut. „Wir haben begonnen, unsere Angriffe fertig zu spielen und waren in der Defensive wieder eine Spur aggressiver. Wir sind sehr froh, dass wir dieses intensive Spiel gewonnen haben. West-Wien hat bis zum Schluss nicht lockergelassen“, freute sich Steinhauser, der aus einer „guten Mannschaftsleistung“ heraus noch Paul Resch und Timo Schöchtner hervorhob. Am 13. Mai um 18 Uhr folgt das letzte Heimspiel der Saison gegen Gänserndorf. Die letzte Saisonpartie steigt am 21. Mai bei WAT Fünfhaus.