Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat erstmals seit 2009 die WM-Qualifikation geschafft. Die ÖHB-Truppe von Trainer Herbert Müller feierte im Play-off-Rückspiel gegen Polen in Marki einen überraschenden 29:26-Erfolg (daheim 29:29) und hat sich damit gegen den Favoriten mit dem Gesamtscore von 58:55 durchgesetzt.

Bisheriges Karriere-Highlight. Vom „sportlich bisher größten Erfolg ihrer Karriere“ sprach auch Klara Schlegel. Die Kattauerin (Gemeinde Klein Meiseldorf), die am 7. Mai ihren 20. Geburtstag begeht, kam in beiden Play-off-Spielen zum Einsatz, steuerte beim Heimspiel auch einen Treffer bei.

„Beim Unentschieden daheim haben wir gesehen, dass wir mit Polen mithalten können. Wir sind dann ohne Druck zum Auswärtsspiel gefahren und wussten, dass wir es schaffen können“, erzählt Schlegel.

Thriller im Finish. Das entscheidende Spiel glich lange Zeit einem Thriller und wog ständig hin und her. Zehn Minuten vor dem Ende stand es 24:24. Im packenden Finish agierten die Gäste abgebrühter und ebneten mit vier Toren in Folge den Weg zur ersten Endrunde nach China 2009, die einen wichtigen Impuls vor Österreichs Heim-EM 2024 gemeinsam mit Ungarn und der Schweiz darstellt. Spielmacherin Sonja Frey (Esbjerg) steuerte zehn Tore bei. Sicherer Rückhalt war zudem Schlegels Klubkollegin vom Thüringer HC, Torfrau Petra Blazek, die neun Paraden zeigte. Die WM geht von 2. bis 19. Dezember in Spanien in Szene.

Wie läuft‘s in Deutschland? Aber nicht nur im Nationalteam hat sich Klara Schlegel mittlerweile etabliert, sondern auch bei ihrem Verein, dem THC Thüringen in der Deutschen Bundesliga. Sowohl im Team, als auch bei Thüringen heißt ihr Trainer Herbert Müller. War Schlegel in der Vorsaison noch als Kooperationsspielerin in die 2. Liga zu Zwickau verliehen, agierte sie zu Saisonbeginn als Kooperationsspielerin bei Kirchhof, ebenfalls 2. Liga.

Mittlerweile kommt Schlegel aber nur noch bei Stammverein Thüringen, der in Bad Langensalza beheimatet ist, zum Einsatz. Nach 25 von 30 Spielen liegt der Verein an der fünften Stelle der Sechzehner-Liga.